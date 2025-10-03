“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”

Campioana României nu a reușit să repete isprava din prima etapă a grupei principale din Europa League, când a învins, 1-0, la Go Ahead Eagles, iar acum a pierdut confruntarea cu Young Boys Berna, 0-2, pe Arena Națională.
Elevii lui Elias Charalambous nu au putut să se ridice la nivelul așteptărilor și au pierdut fără drept de apel în meciul cu elvețienii. Totuși, pentru trupa bucureșteană a existat și un plus, prestația lui Ștefan Târnovanu, care a avut mai multe intervenții salvatoare. Cota jucătorului poate crește datorită acestui lucru, iar Giovanni Becali anunță că are deja și un înlocuitor pentru goalkeeper și-l sfătuiește pe Gigi Becali să nu ezite dacă apare vreo ofertă pentru internaționalul român.
„Eu o să-i spun lui Gigi Becali când îl va da pe Târnovanu pe ce portar să mizeze. Un alt Messi, dar ăsta o să fie Messi pe bune. Știe el, am eu un portar. Pe care îl știe și el. Român, da. Are 18 ani, e împrumutat. Maxim. Ăsta va fi peste toți portarii din România. E împrumutat dar e al FCSB-ului. Dacă vrea să-l dea pe Târnovanu imediat îl aduc și-l bag titular. Are 2 metri înălțime, joc de picior, tot ce vrei. Ani de zile va fi cel mai bun.
A jucat pe Corvinul, acum e la Voluntari, e plimbat să-și facă mâna. Acum, eu în locul lui Gigi, l-aș aduce în vară direct. Ăsta e noul Messi al portarilor. Exagerez și eu, că noi toți spunem Messi, Ronaldo. Vrei să-ți spun ceva? E un portar pe care FCSB se poate baza ani mulți de acum încolo. L-a împrumutat destul. Și MM Stoica îl știe. Dă-l pe Târnovanu, 3, 4, 5 milioane de euro, cât vrei. Să înțeleagă că a luptat, a câștigat două titluri, a intrat în cupele europene, numai cu el”, a spus Giovanni Becali la emisiunea ‘Giovanni Show’.
Alexandru Maxim are doar 18 ani și este în acest moment împrumutat de FCSB la FC Voluntari, acolo unde apără meci de meci. A bifat până acum 7 partide în liga secundă pentru ilfoveni de la startul sezonului și este om de bază. Născut și crescut la Craiova, tânărul goalkeeper a ajuns, în 2021, la juniorii celor de la FCSB, și a reușit să se facă remarcat printre cei aflați în Academie, astfel că a fost luat și la antrenamentele echipei mari.
Goalkeeperul a cerut în vară, conform unei informații prezentate exclusiv de FANATIK, să meargă sub formă de împrumut numai la o echipă care are antrenor de portari. El a petrecut stagiunea trecută la Olimpia Satu Mare, sub comanda antrenorului principal Bogdan Lobonț, însă acolo nu a avut antrenor de portari. Fotbalistul nu a impresionat numai prin gândirea de care a dat dovadă, dar și prin calitățile fizice. El a ajuns acum să măsoare 2.04 metri și este cel mai înalt jucător din primele 2 ligi din România.