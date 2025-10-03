“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”

Campioana României nu a reușit să repete isprava din prima etapă a grupei principale din Europa League, când a învins, 1-0, la Go Ahead Eagles, iar acum

Giovanni Becali anunță că FCSB dă lovitura. Cine e „Messi al portarilor”

Elevii lui Elias Charalambous nu au putut să se ridice la nivelul așteptărilor și au pierdut fără drept de apel în meciul cu elvețienii. Totuși, pentru trupa bucureșteană a existat și un plus, prestația lui Ștefan Târnovanu, care a avut mai multe intervenții salvatoare. Cota jucătorului poate crește datorită acestui lucru, iar Giovanni Becali anunță că are deja și un înlocuitor pentru goalkeeper și-l sfătuiește pe Gigi Becali să nu ezite dacă apare vreo ofertă pentru internaționalul român.

„Eu o să-i spun lui Gigi Becali când îl va da pe Târnovanu pe ce portar să mizeze. Un alt Messi, dar ăsta o să fie Messi pe bune. Știe el, am eu un portar. Pe care îl știe și el. Român, da. Are 18 ani, e împrumutat. Maxim. Ăsta va fi peste toți portarii din România. E împrumutat dar e al FCSB-ului. Dacă vrea să-l dea pe Târnovanu imediat îl aduc și-l bag titular. Are 2 metri înălțime, joc de picior, tot ce vrei. Ani de zile va fi cel mai bun.

A jucat pe Corvinul, acum e la Voluntari, e plimbat să-și facă mâna. Acum, eu în locul lui Gigi, l-aș aduce în vară direct. Ăsta e noul Messi al portarilor. Exagerez și eu, că noi toți spunem Messi, Ronaldo. Vrei să-ți spun ceva? E un portar pe care FCSB se poate baza ani mulți de acum încolo. L-a împrumutat destul. Și MM Stoica îl știe. Dă-l pe Târnovanu, 3, 4, 5 milioane de euro, cât vrei. Să înțeleagă că a luptat, a câștigat două titluri, a intrat în cupele europene, numai cu el”, a spus Giovanni Becali la emisiunea ‘Giovanni Show’.

Cine e Alexandru Maxim, noua speranță a celor de la FCSB, în viziunea lui Giovanni Becali

Alexandru Maxim are doar 18 ani și este în acest moment împrumutat de FCSB la FC Voluntari, acolo unde apără meci de meci. A bifat până acum 7 partide în liga secundă pentru ilfoveni de la startul sezonului și este om de bază. Născut și crescut la Craiova, tânărul goalkeeper a ajuns, în 2021, la juniorii celor de la FCSB, și a reușit să se facă remarcat printre cei aflați în Academie, astfel că a fost luat și la antrenamentele echipei mari.

Goalkeeperul a cerut în vară, conform unei informații prezentate exclusiv de FANATIK, să . El a petrecut stagiunea trecută la Olimpia Satu Mare, sub comanda antrenorului principal Bogdan Lobonț, însă acolo nu a avut antrenor de portari. Fotbalistul nu a impresionat numai prin gândirea de care a dat dovadă, dar și prin calitățile fizice. El a ajuns acum să măsoare 2.04 metri și este cel mai înalt jucător din primele 2 ligi din România.

