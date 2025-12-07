”Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională”. Noul pariu uluitor al lui Meme Stoica la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a avut o prestație ștearsă în derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, dar unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență Mihai Toma. El este noul pariu al lui Meme Stoica din tabăra campioanei, așa cum a spus la FANATIK SUPERLIGA.

Meme Stoica, pariu spectaculos pe jucătorul de la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” este convins că mijlocașul de doar 18 ani va ajunge să strălucească atât în tricoul celor de la FCSB, cât și la echipa națională a României.

”Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot”, a declarat Mihai Stoica, la .

Oficialul campioanei României se așteaptă să fie ironizat după ce a făcut această afirmație, dar are încredere că jucătorul crescut în academia celor de la FCSB va ajunge un mare fotbalist în ciuda faptului că nu are un fizic impresionant.

”În opinia mea, cei mai buni jucători ai noștri cu Dinamo au fost Olaru și Toma. Abia aștept să-i văd pe marii specialiști care mă ironizau cu Miculescu, să mă ironizeze și cu Toma. Toma este deja fotbalist la 18 ani, cu fizicul ăla puțin al lui”, a spus Stoica.

Toma a fost lăudat și de patron

Imediat după încheierea derby-ului cu Dinamo de pe Arena Națională, patronul Gigi au fost Darius Olaru și Mihai Toma.

”Bîrligea și Miculescu sunt cei mai buni jucători. Dacă nu ai nici mijlocul terenului, e și mai greu să joci. Șut și Lixandru nu au contat la mijloc. Aveam încredere în Șut. Nu mai câștigă duelurile. Lixandru se ascunde de joc. Asta e treaba.

Nu m-așteptam. Nu puteau duce ritmul cu care au început. Pe final, mingea a fost la noi. Numai de Olaru și Toma mi-a plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma… îți dai seama.

Dorm pe teren. Îl bagi pe Tavi, degeaba. Nu a fost un joc la o singură poartă. Noi am avut faze în a doua repriză. Ce să facă Tănase? Nu are cu cine. Dacă nu ai mijlocași centrali, ce să faci? Acolo e șmecheria”, a spus Becali.

Cifrele lui Mihai Toma în actualul sezon

Deși la bază este extremă, așa cum a jucat și în derby-ul cu Dinamo, nu de puține ori Mihai Toma a fost trimis de patronul Gigi Becali să joace pe postul de fundaș dreapta din cauza absențelor lui Vali Crețu și Ionuț Cercel.

Astfel, puștiul de 18 ani al campioanei României a prins 853 de minute în 14 partide jucate în actuala stagiune din SuperLiga. Însă, desele schimbări de post i-au afectat evoluțiile, el nereușind să marcheze vreun gol sau să dea vreo pasă decisivă.