„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României

Oficialii de la FCSB și Dinamo, îngrijorați cu 10 etape înainte de startul playoff-ului în Superliga României. Cum s-ar putea decide titlul de campioană la Cluj sau Sibiu.
Alex Bodnariu
17.12.2025 | 09:00
Deși mai sunt etape bune de jucat în Superliga României, oficialii de la Dinamo și FCSB se gândesc deja la play-off și își fac griji în ceea ce privește stadionul pe care s-ar putea decide lupta la titlu. Începând cu luna mai a anului 2026, pe Arena Națională nu se va mai juca fotbal.

Arena Națională nu va putea fi folosită pe finalul playoff-ului din Superliga României. Probleme pentru Dinamo și FCSB

Concertele trupelor rock Metallica și Iron Maiden fac imposibilă desfășurarea meciurilor pe cel mai mare stadion al țării. Perioada nu este însă deloc pe placul conducătorilor echipelor din capitală, întrucât FCSB, Dinamo și Rapid ar putea fi nevoite să își caute o nouă casă pentru partidele din play-off-ul Superligii.

Rapidiștii stau cel mai bine la acest capitol. Echipa lui Costel Gâlcă va putea juca fără nici cea mai mică problemă pe propriul stadion din Giulești. Deși arena este mai mică și vor putea veni mai puțini suporteri la meciuri, situația este una decentă în comparație cu cea de la FCSB și Dinamo.

Derby-ul FCSB – Dinamo s-ar putea juca la Cluj! Cum e posibil

Cele două rivale din capitală ar putea fi nevoite să joace în afara Bucureștiului ultimele meciuri din play-off. Mai există și varianta Arcul de Triumf, însă acolo suprafața de joc nu este la cel mai ridicat nivel. În plus, numărul de locuri este de aproape zece ori mai mic față de Arena Națională.

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, președinții de la FCSB și Dinamo, au vorbit despre acest subiect la Prima Sport. Ambii s-au plâns de această situație și au dat de înțeles că, în cazul în care în play-off vom avea parte de un duel decisiv între cele două rivale pentru titlul de campioană, meciul s-ar putea juca la Sibiu sau chiar la Cluj-Napoca.

Dialogul dintre Mihai Stoica și Andrei Nicolescu:

Mihai Stoica: „Va fi o nenorocire, pentru că Rapid, Dinamo, poate și noi vom fi în play-off și nu se va putea juca pe Arena Națională decât prima parte. Este strigător la cer!”.

Andrei Nicolescu: „Știi și vestea aia cea mai bună…”.

Mihai Stoica: „Care?”.

Andrei Nicolescu: „Până când e închisă Arena”.

Mihai Stoica: „Da, până în toamnă”.

Andrei Nicolescu: „Până în septembrie…”.

Mihai Stoica: „E veselie mare, ce să mai. Există posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se joace pentru titlu în ultima etapă și să joci pe Arcul de Triumf, pe un teren în dâmburi”.

Andrei Nicolescu: „Dacă se joacă Dinamo – FCSB pentru titlu…”.

Mihai Stoica: „Jucăm la Cluj?”.

Andrei Nicolescu: „La Sibiu!”.

Mihai Stoica: „Foarte bine, la Sibiu am multe relații” (n.r. râde).

Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
