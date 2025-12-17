„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României

ADVERTISEMENT

Deși mai sunt etape bune de jucat în Superliga României, oficialii de la Dinamo și FCSB se gândesc deja la play-off și își fac griji în ceea ce privește stadionul pe care s-ar putea decide lupta la titlu. Începând cu luna mai a anului 2026, pe Arena Națională nu se va mai juca fotbal.

Arena Națională nu va putea fi folosită pe finalul playoff-ului din Superliga României. Probleme pentru Dinamo și FCSB

Concertele trupelor rock Metallica și Iron Maiden fac imposibilă desfășurarea meciurilor pe cel mai mare stadion al țării. Perioada nu este însă deloc pe placul conducătorilor echipelor din capitală, întrucât FCSB, Dinamo și Rapid ar putea fi nevoite să își caute o nouă casă pentru partidele din play-off-ul Superligii.

ADVERTISEMENT

Rapidiștii stau cel mai bine la acest capit . Deși arena este mai mică și vor putea veni mai puțini suporteri la meciuri, situația este una decentă în comparație cu cea de la FCSB și Dinamo.

Derby-ul FCSB – Dinamo s-ar putea juca la Cluj! Cum e posibil

ar putea fi nevoite să joace în afara Bucureștiului ultimele meciuri din play-off. Mai există și varianta Arcul de Triumf, însă acolo suprafața de joc nu este la cel mai ridicat nivel. În plus, numărul de locuri este de aproape zece ori mai mic față de Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu, președinții de la FCSB și Dinamo, au vorbit despre acest subiect la . Ambii s-au plâns de această situație și au dat de înțeles că, în cazul în care în play-off vom avea parte de un duel decisiv între cele două rivale pentru titlul de campioană, meciul s-ar putea juca la Sibiu sau chiar la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Dialogul dintre Mihai Stoica și Andrei Nicolescu:

Mihai Stoica: „Va fi o nenorocire, pentru că Rapid, Dinamo, poate și noi vom fi în play-off și nu se va putea juca pe Arena Națională decât prima parte. Este strigător la cer!”.

Andrei Nicolescu: „Știi și vestea aia cea mai bună…”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica: „Care?”.

Andrei Nicolescu: „Până când e închisă Arena”.

Mihai Stoica: „Da, până în toamnă”.

Andrei Nicolescu: „Până în septembrie…”.

Mihai Stoica: „E veselie mare, ce să mai. Există posibilitatea ca Dinamo – FCSB să se joace pentru titlu în ultima etapă și să joci pe Arcul de Triumf, pe un teren în dâmburi”.

Andrei Nicolescu: „Dacă se joacă Dinamo – FCSB pentru titlu…”.

Mihai Stoica: „Jucăm la Cluj?”.

Andrei Nicolescu: „La Sibiu!”.

Mihai Stoica: „Foarte bine, la Sibiu am multe relații” (n.r. râde).