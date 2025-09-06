„Va fi presiunea numelui Hagi pentru Ianis în Turcia?”. Giovanni Becali a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

După o perioadă lungă de așteptări și tatonări cu diferite echipe, Ianis Hagi și-a ales, în sfârșit, destianția pentru următoarea perioadă. Mijlocașul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor, echipă din campionatul unde tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie. Giovanni Becali este de părere că presiunea numelui Hagi nu se va revărsa peste Ianis în „Țara Semilunii”.
Deși a fost în discuții cu echipe din Vestul Europei, Ianis Hagi a ales, în cele din urmă, să se alăture lui Alanyaspor, echipă ce a terminat pe locul 12 în sezonul trecut din prima ligă a Turciei. Gică Hagi este o legendă la Galatasaray și respectat în toată Turcia, ceea ce ar putea aduce o presiune extraordinară pe umerii fiului său.
La emisiunea „Don Giovanni”, Ioan Becali, unul dintre cei mai mari impresari ai lumii, și-a expus părerea cu privire la presiunea pe care o poate aduce numele „Hagi” în fotbalul din Turcia:
„(n.r. – Va fi presiune pe Ianis Hagi după ce a semnat în Turcia?) Nu cred. Niciodată nu a fost comparația asta. A fost mereu Ianis Hagi, băiatul lui Gică Hagi, un fotbalist de perspectivă care a și jucat la Campionat European de seniori și U21. Nu există așa ceva. Gică are mai mult grija lui Ianis, decât are grija lui.
L-a crescut, l-a văzut cum a evoluat… până la urmă, s-a terminat cu bine, nu? Mai sunt unii care fac topuri cu Dobrin, Balaci… fotbaliști extraordinari, pe care Gică îi recunoaște, dar clasamentul e ăsta: Hagi, Dobrin și Ilie Balaci. Ce frumos ar fi fost să fi jucat toți împreună”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”
În videoclipul de prezentare al lui Ianis Hagi, mijlocașul născut la Istanbul a rostit primele sale cuvinte pentru fanii turci: „Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem treaba. Ne vedem curând! Este un nou capitol în Alanya! E timpul să scriem o nouă poveste”, le-a transmis Ianis Hagi fanilor lui Alanyaspor.