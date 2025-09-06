Sport

„Va fi presiunea numelui Hagi pentru Ianis în Turcia?”. Giovanni Becali a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

Ianis Hagi a semnat în Turcia, acolo unde tatăl său, Gică Hagi, este o adevărată legendă. Va fi presiunea prea mare pentru internaționalul român? Răspunsul lui Giovanni Becali
Ciprian Păvăleanu
06.09.2025 | 16:45
Va fi presiunea numelui Hagi pentru Ianis in Turcia Giovanni Becali a dat raspunsul fara sa stea pe ganduri
EXCLUSIV FANATIK
Va fi numele Hagi o presiune mult prea mare pentru Iansi în Turcia? Răspunul lui Giovanni Becali. Foto: Colaj FANATIK

După o perioadă lungă de așteptări și tatonări cu diferite echipe, Ianis Hagi și-a ales, în sfârșit, destianția pentru următoarea perioadă. Mijlocașul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor, echipă din campionatul unde tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie. Giovanni Becali este de părere că presiunea numelui Hagi nu se va revărsa peste Ianis în „Țara Semilunii”.

ADVERTISEMENT

Va fi presiunea prea mare pentru Ianis Hagi în Turcia? Giovanni Becali și-a expus opinia

Deși a fost în discuții cu echipe din Vestul Europei, Ianis Hagi a ales, în cele din urmă, să se alăture lui Alanyaspor, echipă ce a terminat pe locul 12 în sezonul trecut din prima ligă a Turciei. Gică Hagi este o legendă la Galatasaray și respectat în toată Turcia, ceea ce ar putea aduce o presiune extraordinară pe umerii fiului său.

La emisiunea „Don Giovanni”, Ioan Becali, unul dintre cei mai mari impresari ai lumii, și-a expus părerea cu privire la presiunea pe care o poate aduce numele „Hagi” în fotbalul din Turcia:

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Va fi presiune pe Ianis Hagi după ce a semnat în Turcia?) Nu cred. Niciodată nu a fost comparația asta. A fost mereu Ianis Hagi, băiatul lui Gică Hagi, un fotbalist de perspectivă care a și jucat la Campionat European de seniori și U21. Nu există așa ceva. Gică are mai mult grija lui Ianis, decât are grija lui.

L-a crescut, l-a văzut cum a evoluat… până la urmă, s-a terminat cu bine, nu? Mai sunt unii care fac topuri cu Dobrin, Balaci… fotbaliști extraordinari, pe care Gică îi recunoaște, dar clasamentul e ăsta: Hagi, Dobrin și Ilie Balaci. Ce frumos ar fi fost să fi jucat toți împreună”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Care a fost prima reacție a lui Ianis Hagi ca noul jucător al celor de la Alanyaspor

În videoclipul de prezentare al lui Ianis Hagi, mijlocașul născut la Istanbul a rostit primele sale cuvinte pentru fanii turci: „Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem treaba. Ne vedem curând! Este un nou capitol în Alanya! E timpul să scriem o nouă poveste”, le-a transmis Ianis Hagi fanilor lui Alanyaspor.

ADVERTISEMENT
Total neașteptat: Dorinel Munteanu, favorit să preia o echipă din România!
Digisport.ro
Total neașteptat: Dorinel Munteanu, favorit să preia o echipă din România!
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Deschidere de scor în...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Deschidere de scor în primul meci al zilei
Cum a ajuns să piardă Ilie Năstase 3 milioane de dolari. Greșelile care...
Fanatik
Cum a ajuns să piardă Ilie Năstase 3 milioane de dolari. Greșelile care i-au adus sancțiuni aspre: ”Așa era el”
Oficialii de la CFR Cluj au vorbit despre scandalul din Premier League în...
Fanatik
Oficialii de la CFR Cluj au vorbit despre scandalul din Premier League în care a fost implicat Zouma. „Nu cred că a fost un incident atât de mare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Președintele unui mare club din SuperLiga ar fi tratat de patron 'ca...
iamsport.ro
Uluitor! Președintele unui mare club din SuperLiga ar fi tratat de patron 'ca un sclav': 'Mi-a povestit cineva ce-i face'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!