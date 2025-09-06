„Va fi presiunea numelui Hagi pentru Ianis în Turcia?”. Giovanni Becali a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

După o perioadă lungă de așteptări și tatonări cu diferite echipe, Ianis Hagi și-a ales, în sfârșit, destianția pentru următoarea perioadă. echipă din campionatul unde tatăl său, Gică Hagi, a scris istorie. Giovanni Becali este de părere că presiunea numelui Hagi nu se va revărsa peste Ianis în „Țara Semilunii”.

ADVERTISEMENT

Va fi presiunea prea mare pentru Ianis Hagi în Turcia? Giovanni Becali și-a expus opinia

Deși a fost în discuții cu echipe din Vestul Europei, Ianis Hagi a ales, în cele din urmă, să se alăture lui Alanyaspor, echipă ce a terminat pe locul 12 în sezonul trecut din prima ligă a Turciei. Gică Hagi este o legendă la Galatasaray și respectat în toată Turcia, ceea ce ar putea aduce o presiune extraordinară pe umerii fiului său.

La emisiunea „Don Giovanni”, Ioan Becali, unul dintre cei mai mari impresari ai lumii, și-a expus părerea cu privire la presiunea pe care o poate aduce numele „Hagi” în fotbalul din Turcia:

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Va fi presiune pe Ianis Hagi după ce a semnat în Turcia?) Nu cred. Niciodată nu a fost comparația asta. A fost mereu Ianis Hagi, băiatul lui Gică Hagi, un fotbalist de perspectivă care a și jucat la Campionat European de seniori și U21. Nu există așa ceva. Gică are mai mult grija lui Ianis, decât are grija lui.

L-a crescut, l-a văzut cum a evoluat… până la urmă, s-a terminat cu bine, nu? Mai sunt unii care fac topuri cu Dobrin, Balaci… fotbaliști extraordinari, pe care Gică îi recunoaște, dar clasamentul e ăsta: Hagi, Dobrin și Ilie Balaci. Ce frumos ar fi fost să fi jucat toți împreună”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”

ADVERTISEMENT

Care a fost prima reacție a lui Ianis Hagi ca noul jucător al celor de la Alanyaspor

În videoclipul de prezentare al lui Ianis Hagi, „Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să începem treaba. Ne vedem curând! Este un nou capitol în Alanya! E timpul să scriem o nouă poveste”, le-a transmis Ianis Hagi fanilor lui Alanyaspor.