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Legenda Stelei, Marius Lăcătuș, a lucrat cu Gigi Becali în trei mandate și spune că îl cunoaște deja pe patronul celor de la FCSB mai bine decât multă lume. Astfel, Lăcătuș e convins că Marius Baciu va fi schimbat în curând. Antrenorul a primit un ultimatum, să obțină 4 puncte cu Petrolul și Craiova, însă Marius Lăcătuș e convins că schimbarea e inevitabilă.

Marius Lăcătuș e convins că Marius Baciu va fi înlocuit în curând de Gigi Becali, cu cineva neașteptat

„Dacă stăm și ne uităm la declarațiile patronului, nu cred că Baciu va mai sta mult. Va fi cu sabia deasupra capului. Când FCSB va pierde un joc, cel cu care s-a înțeles Gigi va fi pus a doua zi. Cred că are ceva contacte cu antrenori, probabil cu antrenori care nu antrenează. Cred că s-a consultat și cu galeria.

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Pentru Marius e clar. . Dar nu e greu să obțină 4 puncte în următoarele două meciuri”, a declarat Marius Lăcătuș la . Marius Baciu a fost aproape să fie dat afară imediat după eșecul din derby, cu Dinamo, însă Peluza Nord l-a convins pe Gigi Becali să-i mai acorde actualului antrenor „o șansă”.

În altă ordine de idei, Marius Lăcătuș e convins că FCSB are un lot la fel de valoros ca Universitatea Craiova, campioana României. „FCSB are un lot cel puțin la fel de bun ca al Craiovei. Fiecare post are dublură, poate mai puțin fundaș dreapta. Fundaș central are pentru nivelul Superligii. Sunt și Duarte, Dawa, Mihai Popescu, Ngezana.

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La mijloc ai Muhar, Joao Paulo, Gnahore, Arad, Cisotti, Boutotutaou. Dacă mai puteau să aducă un vârf… Nu poți sta la infinit în Garita. Mai există varianta Miculescu pe poziție centrală și au variante. De acum încolo, variantele vor fi mai multe. Cine se va uita pe bancă de la televizor va vedea jucători importați, care își pot aduce raportul”, a completat Marius Lăcătuș.

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Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu „vrea să plece” de la echipă, însă s-a răzgândit în 15 minute

, că Marius Baciu „vrea să plece”. Motivul? S-ar fi săturat de modul în care este „bârfit” de jucători, în vestiar. Ulterior, Gigi Becali a revenit în direct la Digi Sport și a anunțat că îi mai dă o șansă antrenorului.

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Ce s-a întâmplat, de fapt? Patronul celor de la FCSB s-a consultat „la cald” cu Meme Stoica și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, care nu au fost de acord cu varianta la care se gândea Gigi Becali. Patronul echipei era convins să-l instaleze pe bancă pe Ianis Zicu, în ciuda trecutului dinamovist al actualului antrenor de la Metaloglobus. Pentru moment, mutarea a fost pusă „în așteptare”.