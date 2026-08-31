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„Va fi titular cu Dinamo!” Gigi Becali dezvăluie ce a cerut după 1-3 cu UTA. „Mi-a zis Șumudică”. Exclusiv

Gigi Becali face revoluție la FCSB după eșecul cu UTA, scor 1-3. Deși l-a dat afară pe Valentin Crețu în săptămâna premergătoare meciului de la Târgoviște, fundașul dreapta se va întoarce în lotul lui Marius Baciu
Cristian Măciucă
31.08.2026 | 11:34
Va fi titular cu Dinamo Gigi Becali dezvaluie ce a cerut dupa 13 cu UTA Mia zis Sumudica Exclusiv
breaking news
Ăsta a fost ordinul meu!”. Gigi Becali a anunțat decizia după FCSB - UTA 1-3: „Va fi titular cu Dinamo! Mi-a zis Șumudică”. FOTO: Fanatik
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Gigi Becali a anunțat o decizie surprinzătoare după înfrângerea suferită de FCSB în fața UTA Arad, scor 1-3. Patronul roș-albaștrilor a declarat că un jucător „va fi titular cu Dinamo”, dezvăluind că antrenorul Șumudică i-ar fi transmis acest ordin.

Valentin Crețu, titular în Dinamo – FCSB

Valentin Crețu are 9 vieți. Deși a fost dat afară de FCSB și era, gata, gata, să semneze cu FC Voluntari, fundașul dreapta se va întoarce în prima echipă a roș-albaștrilor. Gigi Becali a renunțat la decizie și a ordonat ca Valentin Crețu să revină sub comanda lui Marius Baciu și să fie titular în derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30.

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„Ordinul meu a fost ca Vali Crețu să revină la echipă de mâine. Crețu are nebuniile lui. Toată lumea îl știe că e tra la la. Dar Crețu revine la echipă! Și o să aducem 2-3 jucători. (n.r. – Ce o să zică MM când o să îl vadă pe Crețu la antrenament?) El, Crețu, să zică ‘Buna ziua, domnule președinte!’ (n.r. – Și Crețu ce o să zică?) ‘Buna ziua, Crețule!’ Și gata. 

(n.r. – Crețu a acceptat?) Ce să accepte el? El abia așteaptă. El ia bani. Nu știu cât are, dar el nu vrea să plece. El vrea să stea. De ce să stea? Să doarmă la cantonament? Va titular cu Dinamo? 100%!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce i-a spus Marius Șumudică lui Gigi Becali

După eșecul cu UTA, al doilea la rând în Superliga pentru FCSB, Gigi Becali a decis să schimbe sistemul. Echipa lui Marius Baciu nu va mai juca cu trei fundași centrali și va reveni la sistemul de dinainte, cu patru pe linia de fund. „M-am încăpățânat și mi-a zis Șumudică. Mi-a zis ‘Gigi, ești fratele meu, țin la tine, te iubesc, ești prietenul meu. Nu mai juca în 3. Joacă 4 și cu Crețu în dreapta. 4-2-3-1 și iei campionatul la pas!’ Dar m-am încăpățânat”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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