„Va fi un duel Bergodi vs Rotaru-Coelho!”. Cine ia Cupa, cine ia titlul? MM Stoica s-a pronunțat înainte de „dubla” dintre Universitatea Craiova și U Cluj

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj vor disputa în această săptămână două dueluri extrem de importante. Miercuri, de la ora 20:00, cele două formații se vor întâlni la Sibiu în finala Cupei României, iar duminică vor juca pe „Ion Oblemenco” în penultima etapă a play-off-ului. Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit la emisiunea MM LA FANATIK despre cele două jocuri.

MM Stoica s-a pronunțat înainte de „dubla” dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Oficialul celor de la FCSB e de părere că finala Cupei va reprezenta doar un preambul pentru meciul cel mai important, cel din campionat. Acesta a comentat și duelul tactic dintre cei doi antrenori, afirmând că Filipe Coelho va beneficia și de „ajutorul” patronului Mihai Rotaru. „Având în vedere faptul că duminică e finala cealaltă, cea mai importantă, va fi foarte interesant cum gândesc cei doi antrenori ambele meciuri la pachet. Bergodi a gândit extraordinar meciul cu Rapid, când a lăsat pe bancă mulți titulari, dar cu toate astea a câștigat meciul, s-a calificat în finala campionatului.

ADVERTISEMENT

Finala Cupei pare mai mult un meci amical față de ce va fi duminică. Cred că nimeni n-ar fi mulțumit să ia Cupa și să nu ia campionatul. Craiova a investit mult mai mult decât Universitatea Cluj, cred că au investit mult mai mult decât toate celelalte echipe la un loc. (n.r. mai e un duel interesant, italianul Bergodi cu portughezul Coelho) Corect. Nu știu de ce am impresia că e un duel între Bergodi și un cuplu Rotaru-Coelho acolo. Nu cred că se supără Mihai, mai glumim și noi.

Bergodi trebuie să își înfrângă demonii, pentru că Bergodi, fiind la Craiova, a condus 1-0 și era campion în finala campionatului, în pandemie și a pierdut 3-1 împotriva unei echipe din Cluj. Acum el este pe banca unei alte echipe din Cluj și joacă împotriva Craiovei, care îl are punct fix pe Mihai Rotaru, care era atunci și e și acum”, a afirmat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT

Va domina Craiova fotbalul românesc în următorii ani dacă va câștiga titlul în acest sezon? Mihai Stoica s-a pronunțat

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, l-a „provocat” pe Mihai Stoica să comenteze un posibil scenariu cu privire la Universitatea Craiova: „E o discuție în ultimele zile, că dacă Craiova va câștiga campionatul, 2-3 ani de zile nu o să îi mai oprească nimeni, că va băga Rotaru o grămadă de bani, că vor veni bani, sponsorizări, mai mult entuziasm, eventual cupele europene”. Oficialul celor de la FCSB a afirmat că ar fi extrem de complicat pentru gruparea din Bănie să domine competiția internă în cazul în care echipa ar avea un parcurs foarte bun în Europa.

ADVERTISEMENT

„Craiova dacă ia campionatul trebuie să ajungă măcar în faza principală a Europa League. E puțin cam complicat. Ca să domini fotbalul, trebuie să ai performanțe în Europa. Dacă ai performanțe în Europa, înseamnă că joci multe meciuri în Europa. Dacă joci multe meciuri în Europa, îți va fi foarte greu în competiția internă. Asta cu supremația e foarte grea, nu poți să o faci și în Europa și în țară. Noi, după 36 de meciuri în două sezoane în Europa, am căzut în cap.

ADVERTISEMENT

Dacă cineva va reuși să joace 36 de meciuri în doi ani în Europa, mă îndoiesc, și nu va cădea în cap în campionat, e un mare lucru, va avea tot respectul meu. Trebuie să fii genial ca să faci asta, sau să bagi foarte mulți bani, dar și dacă bagi foarte mulți bani, nu e garanția succesului. Entuziasmul nu ține loc de rezultate în Europa. Anul trecut, Craiova a făcut o performanță excepțională în Europa, scoțând Bașakșehir. Pentru mine, în momentul în care învingi un club care îți este superior din toate punctele de vedere, dar mai ales financiar, asta o clasific la performanțe mari.

Performanță uriașă pentru fotbalul românesc în momentul actual este o prezență în primăvara europeană. Știu ce spun, pentru că am făcut 7. Să ai una e mare lucru, să ai 7… Deocamdată, Craiova are niște obstacole destul de greu de trecut. Dacă Lukic va fi bine, are și moral că va fi în lot pentru Cupa Mondială, poate să fie un plus, dar poate fi și un minus, nu cumva să se accidenteze și să piardă șansa vieții”, a afirmat Mihai Stoica. .

ADVERTISEMENT