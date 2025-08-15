Sport

”Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?”. Mihai Rotaru, răspuns instinctiv după ce Universitatea Craiova a fost egalată la general de la 4-0 în minutul 35

Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off, iar Mihai Rotaru a dezvăluit la emisiunea ”DON Giovanni” ce se întâmpla cu Rădoi dacă oltenii erau eliminați.
Traian Terzian
15.08.2025 | 12:19
Mihai Rotaru a spus ce se întâmpla cu Rădoi dacă Universitatea Craiova nu se califica. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES

Patronul Mihai Rotaru a povestit cum a trăit partida retur dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova, dar a precizat că în niciun moment nu a luat în calcul să-l dea afară pe Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru nu s-a gândit nicio secundă să-l demită pe Rădoi

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a emisiunii ”DON Giovanni”, patronul Mihai Rotaru a mărturisit că Mirel Rădoi ar fi continuat la Universitatea Craiova chiar și în cazul se rata calificarea la Trnava.

”(n.r. – Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?) Nu, nu se punea problema să-l dăm afară pe Rădoi. Am plecat la un drum, am plecat la o construcție, nu ne schimbăm spiritul. Chiar nu luam așa ceva în calcul, mergeam înainte. Eu îmi puneam problema cum să reașezăm lucrurile, cum să liniștim, cum să ne capacităm pentru următorul meci. Urmează o partidă importantă în care trebuie să luăm cele 3 puncte și asta era prioritatea.

Se simțea că ne vor egala per total și simțeam că după aceea se vor liniști. Am zis: ‘gata, au egalat, vor căuta și ei prelungirile’. Aveam încredere că în prelungiri era Nsimba, jucător de spații, jucător puternic, care își va  pune amprenta. Au venit foarte bine jucătorii de pe bancă. Asta era speranța mea, să ne dea odată golul 4 ca să ne liniștim”, a declarat Rotaru.

Cum explică Rotaru căderile din jocul Craiovei

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”DON Giovanni”, dacă există o teamă de succes la jucătorii Universității Craiova în momentul în care se află la conducerea jocului, patronul oltenilor a exclus această variantă.

”Nu cred. Cred că golul de 1-0 ne-a indus o stare de relaxare, iar apoi Cicâldău a avut o ocazie foarte mare, a mai avut Baiaram o oportunitate să facă un contraatac bun cu Assad și atunci asta ne-a dat încredere și ne-a adormit, ne-a hipnotizat. După care ei, cu un public extraordinar în spate, același public așteptăm și noi meciurile Științei, i-a împins de la spate și asta a fost.

Cred că nu am știut să gestionăm succesul, dar nu frica de succes pentru că deja îl aveam. Aveam 3-0 în tur, 1-0 la retur și încă două ocazii. Nu cred că a fost teamă, sunt jucători cu experiență. Pe linia de fund sunt jucători cu experiență, internaționali.

(n.r. – Ce ați simțit când s-a terminat meciul și când v-ați calificat?) Liniște totală. Asta a fost, eram epuizați psihic după 120 de minute. Ne-am bucurat, dar din această dimineață trebuie să înceapă munca pentru meciul de campionat. Asta e ce contează în acest moment”, a spus Mihai Rotaru.

