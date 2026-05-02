”Vă gândiți la barajul de Conference League?”. Răspunsul uluitor al președintelui de la Csikszereda după victoria cu FCSB

Csikszereda a învins FCSB, scor 1-0, și a început să spere că ar putea prinde un loc la barajul de Conference League. Ce crede președintele ciucanilor despre această posibilitate.
Traian Terzian
02.05.2026 | 07:45
Scăpată matematic de retrogradarea directă din SuperLiga în urma succesului cu FCSB, Csikszereda se poate concentra acum pe următorul obiectiv. Chiar dacă sunt șanse să ajungă la barajul de Conference League, președintele Zoltan Szondi a recunoscut că nu crede foarte tare în această posibilitate.

Președintele lui Csikszereda, reacție neașteptată despre barajul de Conference League

Imediat după încheierea partidei de la Miercurea Ciuc, care a deschis etapa a 7-a a play-out-ului din SuperLiga, oficialul de la Csikszereda a mărturisit că la un moment dat s-a temut de faptul că jucătorii echipei sale nu vor rezista presiunii uriașe puse de FCSB.

”Mai sunt două meciuri, încercăm să le tratăm cât de serios putem și sperăm să ne îndeplinim obiectivul. Mi-a fost teamă că aveau să înscrie, da. Noi am avut ocazii foarte clare, însă FCSB, una dintre cele mai valoroase echipe din România, a pus o presiune extraordinară pe noi. Mari ocazii n-au avut, doar câteva, dar au pus o presiune constantă.

Foarte sincer, eu aș fi fost mulțumit și cu egalul. Nu pot spune că victoria este nemeritată, toată lumea a luptat, a pus osul. Felicit băieții pe această cale. La un moment dat, FCSB a pus o presiune pe noi de era să ne sufocăm. E echipă bună, ce să mai.

Nu, nu ne gândim la baraj. Am luat licența pentru că dacă avem o șansă nu-i dăm cu piciorul, dar nu cred ca în momentul actual noi să ajungem acolo. Nu mă înțelegeți greșit, nu ne dăm la o parte, dar FCSB e cea mai bună echipă din play-out, nu se compară cu celelalte”, a declarat Zoltan Szondi, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Csikszereda, duel cu FC Botoșani pentru locul la barajul de Conference League

După victoria cu FCSB, Csikszereda a urcat pe locul 4 în clasamentul din play-out, la un singur punct în spatele lui FC Botoșani, formație care are de jucat în etapa 7-a pe terenul celor de la Farul.

În acest moment, între FC Botoșani și Csikszereda se dă marea bătălie pentru a prinde locul la barajul european. Cine va reuși să termine mai în față va urma să întâlnească în primul baraj campioana FCSB.

SELECTEAZĂ AICI FANATIK.RO - SURSA TA DE INFORMAŢII PE GOOGLE. BIFEAZĂ CĂSUŢA PENTRU A VEDEA PRIMUL EXCLUSIVITĂŢILE DIN SPORT PE GOOGLE
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Legenda Stelei, făcută praf în direct de fostul atacant al rivalei Dinamo: 'N-a...
iamsport.ro
Legenda Stelei, făcută praf în direct de fostul atacant al rivalei Dinamo: 'N-a fost fotbalist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!