”Vă gândiți la barajul de Conference League?”. Răspunsul uluitor al președintelui de la Csikszereda după victoria cu FCSB

ADVERTISEMENT

Scăpată matematic de retrogradarea directă din SuperLiga în urma succesului cu FCSB, Csikszereda se poate concentra acum pe următorul obiectiv. Chiar dacă sunt șanse să ajungă la barajul de Conference League, președintele Zoltan Szondi a recunoscut că nu crede foarte tare în această posibilitate.

Președintele lui Csikszereda, reacție neașteptată despre barajul de Conference League

Imediat după încheierea partidei de la Miercurea Ciuc, care a deschis , oficialul de la Csikszereda a mărturisit că la un moment dat s-a temut de faptul că jucătorii echipei sale nu vor rezista presiunii uriașe puse de FCSB.

ADVERTISEMENT

”Mai sunt două meciuri, încercăm să le tratăm cât de serios putem și sperăm să ne îndeplinim obiectivul. Mi-a fost teamă că aveau să înscrie, da. Noi am avut ocazii foarte clare, însă FCSB, una dintre cele mai valoroase echipe din România, a pus o presiune extraordinară pe noi. Mari ocazii n-au avut, doar câteva, dar au pus o presiune constantă.

Foarte sincer, eu aș fi fost mulțumit și cu egalul. Nu pot spune că victoria este nemeritată, toată lumea a luptat, a pus osul. Felicit băieții pe această cale. La un moment dat, FCSB a pus o presiune pe noi de era să ne sufocăm. E echipă bună, ce să mai.

ADVERTISEMENT

Nu, nu ne gândim la baraj. Am luat licența pentru că dacă avem o șansă nu-i dăm cu piciorul, dar nu cred ca în momentul actual noi să ajungem acolo. Nu mă înțelegeți greșit, nu ne dăm la o parte, dar FCSB e cea mai bună echipă din play-out, nu se compară cu celelalte”, a declarat Zoltan Szondi, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Csikszereda, duel cu FC Botoșani pentru locul la barajul de Conference League

După victoria cu FCSB, Csikszereda a urcat pe locul 4 în clasamentul din play-out, la un singur punct în spatele lui FC Botoșani, formație care are de jucat în etapa 7-a pe terenul celor de la Farul.

ADVERTISEMENT

În acest moment, între FC Botoșani și Csikszereda se dă marea bătălie pentru a prinde locul la barajul european. Cine va reuși să termine mai în față .