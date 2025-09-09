Sport

„Vă gândiți să vă dați demisia?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2

Mircea Lucescu a fost întrebat direct despre demisie la finalul meciului din Cipru! Cum a răspuns selecționerul României
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 01:02
Va ganditi sa va dati demisia Cum a raspuns Mircea Lucescu dupa Cipru Romania 22
Mircea Lucescu la Cipru - România 2-2. Foto: Sport Pictures

„Il Luce” a transmis că în continuare crede în șansele sale de a duce naționala la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, dacă nu în baza acestor preliminarii, măcar în urma acelui baraj, drept obținut prin prisma câștigării grupei din ultima ediție de Nations League.

Mircea Lucescu, întrebat dacă se gândește să își dea demisia după Cipru – România 2-2: „Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”

Astfel, deși a subliniat că este foarte dezamăgit după acest egal de la Nicosia, Lucescu a lăsat totuși de înțeles că nu ia în calcul pentru moment să plece de la echipa națională și că va începe să se gândească la acest scenariu, dacă va fi cazul, abia după acele meciuri de baraj, bineînțeles în funcție de deznodământ.

„Avem și alte meciuri. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ce e nevoie pentru a-i da o șansă echipei naționale. De ce să nu se mai joace calificarea? Cipru poate câștiga acasă orice meci la cum arată acum această echipă, la cum arată acești jucători. Au fost împiedicați la Viena și la Bosnia cu arbitrajul.

Mai există posibilitatea cu barajul. Pe urmă, voi vedea și voi analiza. Nu e cazul să fac acum analize. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă de la finalul meciului.

Mircea Lucescu, supărat pe arbitraj după egalul de la Nicosia

Înainte de acest moment, la flash-interviu, selecționerul României a contestat maniera de arbitraj din această partidă din Cipru și a apreciat că „tricolorii” au fost ținuți departe de poarta adversă după ce au ajuns să conducă la două goluri diferență:

„Golul 2 i-a adus pe ei în joc și cu un arbitraj care a fost de partea lor. Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost. Dar mă bucur că am pasat, că am ieșit la joc.

Un spirit puternic, dar și cu foarte multe faulturi, un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta.

Mulțumit că în prima repriză am făcut ce trebuia, în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Au dat niște pase greoaie, care le-au permis să vină în pressing. Ce avem de discutat o să discutăm acolo”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
