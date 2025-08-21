„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen

. Patronul Mihai Rotaru s-a bucurat din plin de succesul formației antrenate de Mirel Rădoi, dar a fost iritat rapid în momentul în care a fost întrebat de prestația FCSB-ului din Scoția.

Mihai Rotaru, avertisment în direct pentru moderatorul Radu Naum. Ce l-a nemulțumit pe patronul oltenilor

Pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir, contra formației din Superliga Turciei și a făcut un pas important către calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Alexandru Cicâldău și Carlos Mora au marcat golurile „leilor” din Bănie.

, difuzată pe canalul , oficialul oltenilor fiind încântat de rezultatul istoric obținut de echipă, dar și de felul în care formația lui Mirel Rădoi s-a exprimat pe teren în cele 95 de minute.

Chiar în momentul în care Rotaru vorbea despre victoria Universității Craiova, Darius Olaru marca golul de 2-0 pentru FCSB în deplasarea de la Aberdeen. Întrebat de moderatorul Radu Naum despre acest subiect, patronul „leilor” a reacționat nervos și a transmis: „Vă închid telefonul! Nu mă interesează FCSB, dar e greu de înțeles pentru dumneavoastră.

Ne interesează dacă România face puncte, dar nu este în prime time pentru noi”, a declarat Mihai Rotaru în cadrul emisiunii televizate.

Ce a declarat Mihai Rotaru, după Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2

„La noi și la 4-0 e periculos. E un meci de calificare în grupe, deci un meci greu. Un rezultatul bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Ne dorim să câștigăm, toată lumea e focusată la meciul cu Petrolul acum. Suntem terminați de emoții. Nu mă întrebați de gol, eram în colțul opus al stadionului (n. r. gol încasat de Isenko).

Am fost o echipă lucrată și compactă. E un cumul de factori care a schimbat profilul echipei. Fiecare a adus câte puțin în ceea ce înseamnă noua formă de exprimare a echipei. Mirel știe foarte bine ce are de făcut, toți știu ce au de făcut. Ne bucurăm că este prima victorie mare după zeci de ani în deplasare.

Bașakșehir are un buget imens, a fost campioana Turciei, atunci ne bucurăm pentru victoria asta mare. aza de la primul gol, Assad a făcut o muncă fantastică. A fost un meci unde n-am avut o presiune fantastică, pentru că echipa a controlat”, a spus Mihai Rotaru.