Va investi Rinat Ahmetov o jumătate de miliard de euro în România? Planul patronului de la Șahtior

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Omul de afaceri din Ucraina Rinat Ahmetov (59 de ani), cel care patronează de mai mulți ani clubul Șahtior Donețk și are o avere impresionantă, de ordinul miliardelor de euro, este la un pas de investi într-un sector industrial extrem de important din România. La mijloc este o tranzacție care trece de 400 de milioane de euro.

Miliardarul Rinat Ahmetov, aproape de a investi în România. La mijloc sunt 440 milioane de euro

În ultimii ani, combinatul siderurgic Liberty Galaţi (denumit în trecut Sidex Galaţi) s-a confruntat cu multiple solicitări făcute de creditori de declanșare a insolvenței. Un eveniment major s-a petrecut în martie 2025, atunci când s-a declanșat procedura de concordat preventiv. Este o măsură juridică ce previne insolvența, permite restructurarea datoriilor şi reluarea activității în condiții negociate.

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Prin urmare, date fiind datoriile uriașe, care erau de aproximativ un miliard de euro, . În primă fază, prețul de pornire al primei licitații, organizată pe 12 martie 2026, a fost de 709 milioane de euro. Niciunul dintre cei 5 care au cumpărat caietul de sarcini nu a făcut vreun demers pentru a cumpăra combinatul. Astfel, procedura s-a încheiat fără a fi desemnat vreun câștigător.

Pentru a face oferta și mai atractivă, s-a luat decizia scăderii prețului de pornire la nivelul de 444 milioane de euro, pentru următoarea licitație. ”A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galați, conform .

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Omul de afaceri care deține și clubul de fotbal Șahtior Donețk a intrat într-o ”ofensivă” pentru Liberty Galați încă din 2025. În toamna anului trecut, grupul de firme Metinvest pe care îl controlează Ahmetov a depus o primă ofertă pentru a prelua combinatul siderurgic. Nu s-a concretizat nimic atunci. În primăvara acestui an, Metinvest a cumpărat caietul de sarcini al licitației. Ahmetov l-a trimis în România pe Yevhen Shelekhov, conducătorul Departamentului de Fuziuni şi Achiziţii al Metinvest.

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Ce afaceri mai are Rinat Ahmetov în România și care e averea ucraineanului

Nu ar fi prima oară când ucraineanul s-ar implica în afaceri la o companie din România. Încă din decembrie 2025, Ahmetov (59 de ani), a achiziționat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași. Obiectul de activitate al acesteia este producerea de țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agricultură.

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Prin intermediul DTEK Renewables International, și în sectorul energiei regenerabile din România. Compania a dezvoltat și operează mai multe parcuri eoliene și solare. Vorbim de Parc eolian Ruginoasa (Iași) — 60 MW (finalizat în 2023), Parcuri solare Glodeni I și Glodeni II (Mureș) — peste 110 MW și Parc solar Văcărești (Dâmbovița) — 126 MW (finalizat și conectat la rețea la sfârșitul lui 2025), conform NV Business.