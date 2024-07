Ianis Hagi a revenit la Rangers, însă clubul din Scoția nu are de gând să îl păstreze pe internaționalul român. Scoțienii anunță transferul lui la Fiorentina, iar Marius Șumudică și Adi Ilie sunt convinși că mijlocașul român va primi multe minute în Italia.

„Va juca Ianis Hagi la Fiorentina?”. Șumudică, Răchită și Adi Ilie, răspunsuri răspicate: „Eu am vorbit cu el personal”

după un sezon mai puțin reușit la Deportivo Alaves și un turneu final sub așteptări. Clubul din Scoția nu l-a inclus în planurile pentru sezonul viitor și astfel mijlocașul român ar putea pleca într-un alt campionat.

Scoțienii anunță transferul lui Ianis Hagi la Fiorentina, formație la care a mai fost legitimat în trecut. Adi Ilie este convins că internaționalul român va primi mai multe șanse la gruparea din Seria A, care îi cunoaște din perioada junioratului.

„E posibil, cred că joacă la Fiorentina. Nu e așa de greu în Seria A, nu a mai jucat la Rangers, dar a fost și problema cu accidentarea. Eu l-aș vedea și la Beșiktaș în momentul de față”, a spus Marius Șumudică.

Și Marius Șumudică este de părere că Ianis Hagi va primi mai multe minute la Fiorentina. Tehnicianul român a vorbit personal cu fiul „Regelui” la nunta lui Ianis Hagi și a dezvăluit ce sfat i-a dat după EURO 2024.

„E un jucător bun, a mai fost acolo. Cred că Fiorentina nu poate să facă astfel de anunțuri, îl iau pentru că îl cunosc. Eu spun că joacă mai mult decât a jucat în Spania. E o mare problemă în momentul în care ai jucat foarte puțin în Spania și nu joci cu nici în Italia”, a spus Șumudică.

Ce șanse are Ianis Hagi la Fiorentina: „În Spania e mai greu decât în Italia”

„Eu am vorbit cu el personal la nunta lui Drăguș. I-am spus că are nevoie de o echipă la care să joace, dar să nu se întoarcă în România. Să găsească o echipă unde să joace, unde să fie lider. El are personalitate, el trebuie să profite de lucrul ăsta.

În Spania e mai greu decât în Italia. Ar fi bine și dacă ar prinde o echipă bună în Turcia. Un club ok pentru el e Basaksehir din Istanbul. E o echipă bună, care se califică an de an în cupele europene și cred că pentru el e mediul propice să crească.

. În cazul în care Hagi va fi selecționer, cred că va exista o discuție între ei și îl va îndruma către un club unde să joace să aibă posibilitatea să îl cheme și să se ajute reciproc”, a mai spus Șumudică.

Și Vivi Răchită a vorbit despre șansele lui Ianis Hagi la Fiorentina, unde nu crede va la juca: „Nu cred că joacă la momentul ăsta. Te poți duce într-un campionat mai ușor, să joci acolo un an de zile”.

Ianis Hagi la Fiorentina?! “JOACA ACOLO?” DEZBATERE INCINSA Marius Sumudica - Adrian Ilie