Vă mai amintiți de cântărețul Daniel Iordăchioaie? Acum are o altă ocupație: ”Nu credeam că o să se strângă 4000 de oameni”

Daniel Iordăchioaie făcea furori în urmă cu mulți ani cu piesele sale. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui, ”Marea albastră” este și astăzi foarte ascultată. În prezent, solistul are o altă viață.

Daniel Iordăchioaie are o nouă viață la 54 de ani. Artistul s-a reprofilat

Daniel Iordăchioaie (54 ani) . Însă, nu este departe de lumea artistică.

ADVERTISEMENT

Potriviva , Daniel Iordăchioaie este acum regizor de spectacole și chiar de curând s-a ocupat de un concert al lui Adrian Enache, care îi este prieten bun.

Daniel Iordăchioaie este regizor de spectacole, iar de curând a urcat din nou pe scenă

La eveniment, Daniel Iordăchioaie a avut ocazia să-și amintească de succesul ca interpret. A fost invitat să cânte pe scenă, alături de Adrian Enache. Cuprins de emoție, artistul a vărsat câteva lacrimi.

ADVERTISEMENT

”A fost un moment… am simțit așa, să vărs lacrimi, ca o descătușare. Un moment pe care mi l-am permis pe scenă. Pentru că am zis să arătăm lumii că noi chiar am muncit acolo…

Și cineva care muncește ajunge și la un prag de stress și la un prea plin emoțional și așa, după cum s-a văzut, publicul a reacționat foarte frumos”, a spus Daniel Iordăchioaie pentru revista Viva!

ADVERTISEMENT

Actualul regizor de spectacole este mulțumit de cum a decurs concertul amicului său și recunoaște că nu se aștepta să vadă o sală arhiplină.

” (…) Este foarte important, pentru că asta îți declară interesul pentru ceea ce vrei tu să faci. Eu nu credeam că o să se strângă 4000 de oameni.

ADVERTISEMENT

Pe mine ce mă mulțumește… că a ieșit foarte bine, dar au fost, ca la orice concert atât de mare, au fost și tot felul de sincope.

ADVERTISEMENT

Dar bucuria mea cea mai mare a fost că lumea a plecat după 4 ore cu zâmbetul pe buze, vorbind despre spectacol (…), a mai afirmat Daniel Iordăchioaie.

Daniel Iordăchioaie a atras atenția în trecut nu doar prin cariera muzicală, ci și prin divorțul de fosta soție Nouria Nouri. Femeia l-a părăsit după ce a aflat că a înșelat-o.