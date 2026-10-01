Sport

Victor Pițurcă, ofertat să revină în antrenorat: „Am chef!”

Victor Pițurcă a dezvăluit că încă ar avea chef de antrenorat, însă nu în orice condiții. Fostul selecționer nici nu vrea să audă de varianta Steaua și țintește doar echipe ce se luptă pentru trofee
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 06:45
Victor Piturca ofertat sa revina in antrenorat Am chef
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Ce spune Victor Pițurcă despre revenirea în antrenorat. Foto: Sportpictures.eu
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Victor Pițurcă (70 de ani) nu a mai antrenat din 2020, de când s-a despărțit de Universitatea Craiova, însă nu s-a retras complet din activitate. Fostul selecționer recunoaște că ar accepta chiar și acum o ofertă bună, însă doar de la echipe cu pretenții. „Piți” nici nu se gândește la varianta Steaua.

Victor Pițurcă nu ia în calcul revenirea în antrenorat la Steaua. Ce ofertă ar accepta fostul selecționer

Nu mai este un secret că Victor Pițurcă este un susținător al echipei din Liga a 2-a, însă, chiar și așa, el a declarat că nu ar accepta să ajute clubul din postura de antrenor. Fostul selecționer nu și-a pus capăt carierei, deși nu a mai antrenat de 6 ani, însă recunoaște că nu a primit nicio ofertă care să fie pe placul său în ultima vreme.

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Pițurcă a explicat că a primit mai multe oferte de la echipe din a doua jumătate a campionatului din Arabia Saudită, însă nu s-a deranjat să meargă în Golf la un club care nu are obiective ambițioase: „Ca antrenor, nu, n-am ce să caut la Steaua, trebuie să antreneze băieții tineri. Eu am chef de antrenorat, dar la din astea, Al-Hilal, ceva… M-au căutat numai echipe mici, de la retrogradare, de prin Arabia Saudită, nu am eu chef… Eu am mai propus antrenori români, dar nu i-au luat”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

Fostul selecționer a anunțat că Steaua va avea drept de promovare

În acest moment, Steaua București nu va mai avea nici măcar dreptul de a participa în play-off-ul Ligii a 2-a, chiar dacă Oprița ar reuși o minune și s-ar califica din punct de vedere sportiv. Totuși, Victor Pițurcă a dat o veste foarte bună. Potrivit informațiilor fostului selecționer, începând cu anul viitor clubul se va asocia cu un privat, lucru ce le-ar oferi „militarilor” dreptul de promovare în SuperLiga României. Chiar și așa, „Piți” tot nu ar lua în calcul să stea pe banca Stelei.

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„Steaua o să aibă drept de promovare de anul viitor! E sigur 99%, e vorbit, o să vină un privat. Sper să rămână actualul ministru, a fost singurul care a luptat pentru chestia asta. Toată stima pentru el”, a mai declarat Victor Pițurcă pentru sursa citată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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