Va mai apăra Ștefan Târnovanu la FCSB? Mihai Stoica a dezvăluit singura condiție: „Doar așa ar putea să revină în poartă”

Ștefan Târnovanu se află într-o situație extrem de complicată la FCSB. Care este ultima speranță a portarului titular din ultimele sezoane al roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
26.04.2026 | 09:30
Va mai apara Stefan Tarnovanu la FCSB Mihai Stoica a dezvaluit singura conditie Doar asa ar putea sa revina in poarta
Va mai avea șanse Ștefan Târnovanu în poarta lui FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica. Foto: Colaj FANATIK
Ștefan Târnovanu (25 de ani) a pierdut poarta lui FCSB, iar în acest moment se află într-o situație extrem de delicată. El revenise în poarta roș-albaștrilor în timpul mandatului lui Mirel Rădoi, însă prestația slabă din meciul cu Farul Constanța l-a adus din nou pe banca de rezerve. Mihai Stoica a explicat care ar putea fi singura soluție prin care Târnovanu ar reveni între buturile echipei patronate de Gigi Becali.

Ionuț Cercel, singura șansă pentru Ștefan Târnovanu

Conducerea FCSB a ajuns la concluzia că este mult mai bine ca echipa să joace cu fotbaliști de câmp experimentați, iar jucătorul U21 să fie portarul. Astfel, Matei Popa i-a luat fața lui Ștefan Târnovanu, deși el făcuse un meci fabulos împotriva celor de la Fenerbahce, în UEFA Europa League.

Odată cu venirea lui Mirel Rădoi, situația s-a schimbat. Ștefan Târnovanu a revenit în poartă, iar fostul antrenor al roș-albaștrilor l-a folosit pe Alex Stoian în atac. În primul meci după plecarea sa la Gaziantep, Târnovanu a rămas în poartă, însă a gafat impardonabil la ambele goluri ale Farului Constanța. Prin urmare, el a ajuns din nou pe banca de rezerve în meciul cu Petrolul. Mihai Stoica a explicat că șansele sale de revenire în poartă țin foarte mult de transferurile din această vară, dar și de forma lui Ionuț Cercel. Dacă tânărul jucător va fi apt de joc și într-o formă bună pentru a-l înlocui pe Vali Crețu în flancul drept, atunci Ștefan Târnovanu ar putea apăra din nou:

„Depinde foarte mult de ce vom transfera. Dacă Cercel revine la forma la care era când l-am cumpărat și începe să joace, atunci are șanse și Ștefan Târnovanu să apere, dar rămâne de văzut. În situația actuală, Matei Popa este jucătorul sub vârstă. Să joci cu un copil în locul lui Cisotti sau a lui David Miculescu este foarte greu. E foarte clar că începem cu Matei Popa”, a transmis Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Matei Popa a greșit și el la meciul FCSB – Petrolul

Matei Popa a făcut și el o greșeală în finalul meciului FCSB – Petrolul, când a fost depășit mult prea ușor de o minge trimisă din corner, iar prahovenii au redus din diferență. Totuși, acest lucru nu îl va scoate momentan din poarta roș-albaștrilor, iar Ștefan Târnovanu mai are de așteptat până să mai poată primi o șansă.

Matei Popa, în vârstă de doar 18 ani, a avut șansa să apere în 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon, iar seria poate continua dacă el își va face treaba între buturile roș-albaștrilor. Capitolul la care mai trebuie să lucreze, și de care conducătorii FCSB sunt conștienți, este forța, întrucât degajările sale nu se pot compara cu cele ale unui portar senior.

