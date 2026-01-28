Sport

„Vă mai ascultă jucătorii?”. Elias Charalambous, răspuns războinic înainte de FCSB – Fenerbahce

Elias Charalambous, care a spus că este dispus să plece de la FCSB după eșecul cu CFR Cluj, 1-4, a vorbit despre relația pe care o are cu jucătorii, asta după ce a declarat că există probleme la echipă.
Mihai Alecu
28.01.2026 | 15:53
Charalambous a dezvăluit cum se înțelege cu jucătorii de la FCSB
Tehnicianul cipriot va rămâne pe banca FCSB-ului până la finalul sezonului, a spus Gigi Becali, asta chiar dacă și-a asumat vina pentru rezultatele proaste pe care roș-albaștrii le-au avut în actuala stagiune.

Elias Charalambous a vorbit despre relația sa cu jucătorii de la FCSB înainte de duelul cu Fenerbahce

Charalambous a vorbit despre relația pe care o are cu jucătorii săi, una de respect, spune cipriotul. De asemenea, tehnicianul de la FCSB a dezvăluit ce sfat le-a dat acestora.

 „Patronul spune aceste lucruri de 13-14 ani. A făcut asta cu toți antrenorii. Eu sunt aici pentru a-mi face meseria. Mai ales aici, la acest club, le spun jucătorilor că nu trebuie să asculte și să citească foarte mult. Când am câștigat campionatul mulți au încercat să spună lucruri care nu ne făceau bine. Patronul are felul său unic, îi place să spună totul în față.

Eu știu cine sunt. În fiecare zi putem auzi o nouă poveste. Toată lumea poate crea probleme și povești. Nu am nicio problemă cu jucătorii, mă respectă și îi respect. Când nu câștigi, asta se întâmplă. Mă poate ataca oricine, Elias Charalambous este foarte puternic”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce.

Charalambous a dat verdictul înainte de FCSB – Fenerbahce: „Cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o!”

Duelul cu formația turcă va fi cel mai dificil de până acum pentru cei de la FCSB, spune Charalambous, care totuși rămâne optimist cu privire la un posibil rezultat pozitiv.

„Va fi un meci foarte greu. Chiar dacă vom câștiga meciul, nu suntem siguri că ne vom califica mai departe. Noi știm doar că trebuie să câștigăm mâine meciul. Pentru mine este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în Europa League, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Trebuie să luptăm din primul minut.

E fotbal, nu știm ce se va întâmpla. Când câștigi meciuri, atmosfera e bună. Din păcate, când pierzi, atmosfera e diferită. Acum e o perioadă grea, e cea mai dificilă perioadă traversată de când sunt la club”, a mai spus Elias Charalambous.

FCSB, șanse mici de calificare

În cele 7 meciuri jucate până acum, FCSB a obținut 6 puncte după victorii cu Go Ahead Eagles, 1-0, din Olanda, și cu Feyenoord, 4-3, de pe teren propriu. Totuși, șansele la o a doua calificare consecutivă în primăvara europeană sunt aproape inexistente.

Campioana României are nevoie de o victorie cu Fenerbahce și de alte rezultate favorabile pentru a putea să se claseze între primele 24 de echipe. Înainte de ultima rundă, FCSB ocupă locul 29 și este la două puncte de Celtic, prima formație care este pe o poziție ce asigură calificarea.

