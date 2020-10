Va mai avea Universitatea Craiova un Balaci?! „Visez să joc la Știința!” Exclusiv

Specialiștii din fotbalul românesc spun că au existat doar trei jucători de geniu născuți în țara noastră, iar aici vorbim de Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gheorghe Hagi. Dintre toți, doar „regele” Hagi a avut șansa să meargă să-și dezvolte talentul în fotbalul din afară.

Hagi este și singurul dintre cei trei care mai trăiește. Dacă „prințul din Trivale” ne-a părăsit în 2007, „Minunea Blondă” a Băniei a plecat dintre noi în urmă cu doi ani, la doar 62 de ani.

Întrebarea de pe buzele tuturor oltenilor este aceea dacă va mai avea Universitatea Craiova vreun Balaci. Nepotul fostului mare jucător, Atanas Trică, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că visul său este să joace la echipa fanion a Olteniei.

Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, are doar 16 ani și joacă fotbal la juniorii clubului Daco-Getica București și speră să calce pe urmele bunicului său. Acesta mai are un frate, Hristu, însă el a luat drumul unei cariere actoricești.

Având în vedere legătura cu fostul mare fotbalist, Atanas a auzit destule voci critice la adresa lui: „Nu simt o presiune pentru că sunt nepotul lui Ilie Balaci. Într-adevăr, înainte, auzeam persoane care spuneau că joc datorită faptului că sunt nepotul său, însă când m-au văzut jucând..toată lumea și-a schimbat părerea. Sunt mândru de acest lucru,” a declarat fiul Lorenei Balaci și al lui Eugen Trică pentru FANATIK.

Nepotul și bunicul făcuseră un pariu chiar înainte ca Ilie Balaci să dispară dintre noi: „Făcusem un pariu un pariu cu el în legătură cu loviturile libere. I-am zis că din cinci nu îi dau nicio șansă. Era un geniu în execuții.”

69 de selecții și 8 goluri are Ilie Balaci pentru echipa națională a României

17 ani, 6 luni și 10 zile avea „Minunea Blondă” în momentul debutului sub „tricolor”

Ilie Balaci a făcut istorie în tricoul Universității Craiova. Cu trei campionate și patru trofee ale Cupei României câștigate în „alb-albastru”, „Iliuță” este idolul Olteniei. A condus din teren celebra „Craiova Maxima”, formație cu care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA. Într-o zi, Atanas Trică speră să ajungă și el să îmbrace tricoul Științei: „Bineînțeles că îmi doresc să joc într-o zi la Universitatea Craiova. Acesta este visul meu.”

Câștigă Universitatea Craiova titlul în acest sezon? Atanas Trică: „Nu o să le fie așa ușor”

Toată suflarea oltenească speră ca Universitatea Craiova să nu mai rateze titlul în acest sezon, după cel din stagiunea precedentă. Trupa lui Cristiano Bergodi nu a reuşit să ajungă la opt victorii consecutive în săptămâna în care s-au omagiat doi ani de la dispariţia lui Ilie Balaci.

Optimiști, fanii grupării din Bănie privesc cu încredere spre viitor, însă Atanas Trică anunță că Știința va avea o misiune dificilă: „Urmăresc toate meciurile Universității Craiova. Echipa din Bănie este într-o formă foarte bună. Totuși, eu nu cred că le va fi așa ușor să câștige titlul în acest sezon. Rivalele din campionat, FCSB și CFR Cluj, au și ele jucători foarte buni și sunt foarte puternice. Vor emite pretenții în această bătălie,” a mai declarat nepotul lui Balaci pentru FANATIK.

Acesta a mai dezvăluit și care este jucătorul său preferat: „Modelul meu în fotbal din întreaga lume este Haaland. Mă asemăn cu el ca stil de joc. De asemenea, îmi place foarte mult este Elvir Koljic, jucătorul Craiovei.”

Academica Clinceni a oprit seria de victorii a Științei: “Nu știu ce s-a întâmplat, am avut o grămadă de ocazii și atunci nu sunt dezamăgit. Se putea câștiga acest meci, dar nu m-a supărat ce am făcut pe teren. Am ratat ocazii mari prin Acka, Baiaram, Ivan, Bălașa, Tudorie, Ofosu… asta e, s-a întâmplat, nu trebuie să facem o tragedie. Vom analiza și gata, nu pot să spun altceva. Mai devreme sau mai târziu se putea întâmpla să pierdem un meci. Am întâlnit o echipă care se apără bine și am încercat să finalizăm din centrări”, a spus Cristiano Bergodi după duelul cu ilfovenii.