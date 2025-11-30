„Va mai juca Ngezana?”. Decizia lui Gigi Becali, după ce fundașul a refuzat să intre în Farul – FCSB 1-2

ADVERTISEMENT

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fără sud-african pe teren, echipa lui Gigi Becali a obținut o victorie care o apropie de play-off.

Gigi Becali l-a felicitat pe Siyabonga Ngezana

Siyabonga Ngezana a avut prestații catastrofale în acest sezon. mai ales după eroarea de la Belgrad, acolo unde FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Stelei Roșii.

Din informațiile FANATIK, Ngezana a fost cu moralul la pământ și a cerut staff-ului să nu îl folosească în partida de maximă importanță de la Ovidiu. În locul său a fost folosit Mihai Lixandru, iar Gigi Becali s-a felicitat pentru această decizie. Ca urmare a succesului cu Farul, campioana en-titre s-a apropiat la două puncte de play-off.

„(n.r. – De ce nu a jucat Ngezana?) A zis că simte oboseala. Bine, mă, dacă simți oboseală. Ce precauție? Noi nu aveam fundaș central nu aveam cu cine să jucăm. (n.r. – Sunteți supărat pe el?) Da, normal. Dar acum nu mă mai deranjează că am câștigat meciul. Bravo lui! (n.r. – Va mai fi folosit?) Cum adică? Păi avem altul? Abia avem doi fundași centrali, cum să nu joace? Te superi dacă ai cu cine să îl schimbi. Dar dacă nu am cu cine să bag, joc cu el, ce să fac. Am făcut acolo o improvizație.

(n.r. – Cine v-a plăcut?) Toată echipa. Nu pot să zic. David Miculescu știam că a crescut foarte mult, e fotbalist pe care nu am nevoie să îl mai laud. E fotbalist de fotbalist. Chiar și Șut, că a dat gol și pasă de gol. Olaru a alergat foarte mult, dar nu îi iese. Cisotti a jucat bine, dar a obosit în repriza a doua și n-a mai luat deciziile foarte bune”, a declarat Gigi Becali, la

Ce transferuri va face Gigi Becali în iarnă la FCSB

FCSB are mari probleme la nivelul fundașilor centrali. Ngezana nu este în formă, Mihai Popescu și Dawa sunt accidentați, iar Vlad Chiricheș abia a scăpat de problemele medicale. Din acest motiv, Gigi Becali a anunțat mai multe transferuri în iarnă, în special în zona centrală a apărării.

„(n.r. – Ceva nou legat de achiziții?) Da, da o să fie. Nu știu care posturi. Trebuie făcută revoluție. Stai să vedem. Depinde și de Colțescu care trebuia să intervină (n.r. – la penaltyul dat Farului) să zică ‘Vino, mă, uită-te tu’. Păi depinde.

(n.r. – Vin și de afară jucători?) Da, da. E posibil. Meme știe asta. Eu am zis doar să găsească doi fundași centrali. Trebuie doi fundași centrali că Ngezana e obosit acum. Dawa nu se știe, e situația mai gravă cu el. Nu vreau să vorbesc de om. O să își revină mai greu, așa cred. Doar că eu nu am timp. El are nevoie de timp, dar eu nu am timp.

Și la mijloc și în atac. Nu ai atacant. Am zis că luăm 3. Ăsta se operează, ăsta doarme pe teren, Thiam. Fă, bă, ceva. Bine că n-am dat mulți bani. Trebuie să luăm și un atacant. Stoian când am avut nevoie de el s-a îmbolnăvit. Eu nu am răcit de 10 ani, cum să răcești la 18 ani? La 18 ani nu exista să se lipească de mine gripă sau răceală”, a adăugat patronul campioanei României.