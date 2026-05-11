Va merge Neymar la Cupa Mondială? Decizia lui Carlo Ancelotti care îi dă speranțe starului Braziliei

Fix o lună ne mai desparte până la startul Cupei Mondiale, iar selecționerii au început să-și facă listele cu jucătorii pe care îi vor convoca. Iar Carlo Ancelotti a luat hotărârea în privința lui Neymar.
Traian Terzian
11.05.2026 | 21:29
Vestea primită de Neymar (34 de ani) de la selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, cu o lună înainte de Cupa Mondială.
Ziua de 11 mai este una importantă pentru echipele naționale care vor participa la Cupa Mondială, deoarece se anunță loturile lărgite. Multă lume aștepta cu nerăbdare să vadă lista Braziliei și dacă italianul Carlo Ancelotti îl va chema pe Neymar (34 de ani).

Carlo Ancelotti, hotărâre cu privire la convocarea lui Neymar în naționala Braziliei pentru Cupa Mondială

Deși absent la ultimele acțiuni ale reprezentativei Braziliei și cu speranțe extrem de mici că se va afla pe listă, Neymar a primit o veste excelentă. Conform uol.com.br, el se află în lotul lărgit al multiplei campioane mondiale pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Selecționerul Carlo Ancelotti urmează să trimită către FIFA o listă cu 55 de jucători, printre care ar trebui să se numere Neymar, Estevao, deși nu se știe dacă acestra va putea fi recuperat la timp după accidentare, și chiar fundașul Thiago Silva. Dintre cei prezenți în acest lot lărgit se vor alege cei 26 de fotbaliști care vor juca la Cupa Mondială.

Lista preliminară cu cei 55 de jucători nu va fi anunțată de Confederația Braziliană de Fotbal sau de FIFA. Conform protocolului, publicității se va da doar lotul final care va fi anunțat pe 18 mai.

Prezența lui Neymar la Cupa Mondială este încă sub semnul întrebării

Chiar dacă se află pe lista preliminară a lui Carlo Ancelotti, Neymar nu este sigur de locul său în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială. El are o concurență majoră pe post cu mai tinerii Endrick, Igor Thiago sau Rayan, care au avut evoluții bune în ultima perioadă la echipele de club.

Cu toate acestea, vasta experiență a starului în vârstă de 34 de ani s-ar putea dovedi decisivă, deoarece acum excelează ca mijlocaș ofensiv și acest lucru ar putea fi esențial pentru revenirea sa în echipa națională.

Deși un jucător reprezentativ pentru formația Braziliei, Neymar nu a mai fost la lot de doi ani și jumătate. Ultima sa apariție a avut loc pe 18 octombrie 2023, în înfrângerea în fața Venezuelei, scor 0-2.

Lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială

Cu o lună înainte de primul fluier de la turneul final din SUA, Canada și Mexic, selecționerul Carlo Ancelotti a definitivat lotul lărgit al Braziliei din care fac parte nu mai puțin de 55 de jucători.

  • Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Carlos Miguel (Palmeiras)
  • Fundași: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (FC Porto), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Bremer (Juventus), Leo Pereira (Flamengo), Ibanez (Al-Ahli), Alexsandro (Lille), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG), Vitor Reis (Girona), Murillo (Nottingham Forest), Wesley (AS Roma), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (AS Monaco), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Inter Milano)
  • Mijlocași: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Joao Gomes (Wolverhampton), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle), Gerson (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Atacanți: Vinicius (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Estevao (Chelsea), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth), Antony (Betis Sevilla), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Nottingham Forest), Kaio Jorge (Cruzeiro)

Cu cine joacă Brazilia la Cupa Mondială

Naționala Braziliei a fost repartizată în Grupa C la Cupa Mondială alături de reprezentativele din Maroc, Haiti și Scoția. Programul meciurilor pentru ”Selecao” este următorul:

  • 14 iunie Brazilia – Maroc, ora 01:00, la New York
  • 20 iunie Brazilia – Haiti, ora 03:30, la Philadelphia
  • 25 iunie Scoția – Brazilia, ora 01:00, la Miami
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
