Va pleca Ilie Năstase din țară după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale? Reacția fostului număr 1 ATP

pentru președinția României. După ce candidatul din partea AUR a pierdut, fostul mare tenismen a oferit primele declarații și a dezvăluit dacă își va respecta promisiunea cu privire la declarația sa dinaintea alegerilor: că va pleca din țară în eventualitatea în care fostul Primar al Capitalei ar câștiga alegerile, lucru care s-a întâmplat.

Cum a reacționat Ilie Năstase după victoria lui Nicușor Dan, în contextul în care amenințase cu plecarea din țară

Nicușor Dan a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale în detrimentul contracandidatului său George Simion. Candidatul propus de AUR la prezidențiale a fost favoritul fostului mare tenismen, Ilie Năstase, însă fostul edil al Bucureștiului a avut cu aproape 1 milion de voturi mai mult decât George Simion.

ADVERTISEMENT

„Nasty” a oferit prima reacție referitoare la rezultatele alegerilor prezidențiale: „Nu comentez. Nu mai zic nimic. Nu mă interesează. Iar să fiu făcut în toate felurile, mi-e și mie rușine de ceea ce mi s-a spus (n.r. – în comentarii) la știrile cu declarațiile mele. Dacă au zis și că nu mă pricep la tenis… Chiar nu e treaba mea.

(n.r. – mai plecați din țară?) O să plec în Franța, dar numai în vizită. Am zis și eu o chestie, am avut o opinie, ca orice cetățean, mi-au sărit toți în cap. Problema e alta: să vină toți cei din Diasporă înapoi, să pună umărul, să facem treabă bună în România. Că asta e țara noastră. Dacă așa au gândit românii, așa au ales… N-am nicio treabă, nu critic, este votul cetățenilor”, a spus Ilie Năstase, conform

ADVERTISEMENT

Ce declarase Ilie Năstase în urmă cu câteva săptămâni despre câștigătorul alegerilor

Ilie Năstase a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu a fost prezent la primul tur, însă în turul al doilea, votul său a mers către George Simion: „Nu am votat în primul tur, dar voi vota cu siguranță în turul al doilea. În niciun caz cu Nicușor Dan. Voi vota cu George Simion”, a declarat „Nasty” pentru FANATIK.

În urmă cu câteva săptămâni, fostul număr 1 ATP, Ilie Năstase, a fost întrebat despre candidați și a avut o reacție destul de acidă la adresa lui Nicușor Dan,

ADVERTISEMENT

„Nicușor Dan? Cine? Ce a făcut? Să rămână la matematica lui! Omul ăsta nu a putut să facă față la Primăria Capitalei – face ca președinte al României? Nu cred. Nu-mi fac bagajele, că sper să câștige celălalt candidat, George Simion. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da?

ADVERTISEMENT

Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic”, a reacționat fostul tenismen într-o intervenție televizată la Realitatea Plus, în urmă cu câteva săptămâni.