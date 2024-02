„Va pleca pe minim 5-6 milioane de euro” Marea lovitură pe care o poate da Dan Șucu la Rapid

Albion Rrahmani este într-o formă de zile mari și înscrie goluri pe bandă rulantă la Rapid, chiar și după accidentare. Atacantul din Kosovo a ajuns deja la 11 reușite în SuperLiga, iar Horia Ivanovici este de părere că va pleca pe o sumă record de la gruparea de sub Podul Grant.

Marea lovitură pe care o poate da Dan Șucu la Rapid: „Va pleca pe minim 5-6 milioane de euro”

de la KF Ballkani, iar atacantul nu doar că a confirmat în Giulești, ci și a devenit printre cei mai importanți jucători din SuperLiga. în doar 13 partide.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici este de părere că Albion Rrahmani va fi cel mai scump transfer din SuperLiga în următoarele sezoane: „Eu cred că Rrahmani va fi într-un an de zile cel mai mare transfer din fotbalul românesc în străinătate. Eu am o sumă în cap. După părerea ta Robert, băiatul ăsta pe câți bani va pleca după un an, un an jumătate”.

Robert Niță nu este convins că Albion Rrahmani poate pleca pe o sumă atât de mare într-un timp scurt, deoarece Rapid nu a evoluat până acum în cupele europene și încă nu a devenit titular la naționala statului Kosovo: „Este greu pentru că încă nu are continuitate la nivelul echipei naționale”.

ADVERTISEMENT

Totuși, Horia Ivanovici spune că atacantul din Giulești va pleca pe minim cinci sau șase milioane de euro după încă un sezon în SuperLiga. Directorul FANATIK îl consideră pe Rrahmani unul dintre cei mai valoroși jucători care au venit în ultimul deceniu în România.

„Pentru mine este jucător de 5-6 milioane de euro fără probleme. Nu am văzut atacant în ultimii 10-15 ani în România care să înțeleagă, să aibă acest fler de a intra pe toate culoarele, de a ataca toate culoarele ofensive, de a lovi mingea din aproape orice poziție.

ADVERTISEMENT

Mi se pare de o inteligență fantastică, este cel mai bun atacant venit în SuperLiga în ultimii 10 ani. Cred că va pleca pe o sumă record de la Rapid, minim 5, 6 milioane”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă live doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.