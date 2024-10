„Va pleca pe minimum 5 milioane de euro”. Giovanni Becali a vorbit despre transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB

Goalkeeperul de la FCSB a făcut meciuri mari atât în cupele europene, cât și la echipa națională, și ar putea pleca în curând de la campioana en titre.

Ce spune Giovanni Becali despre transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB

are șansa să apere din nou poarta naționalei României în partida de la Kaunas, cu Lituania. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

ADVERTISEMENT

Evoluțiile bune ale goalkeeperului ieșean ar putea-o lăsa curând pe FCSB fără titularul dintre buturi. „Târnovanu poate, dar Târnovanu nu poate să plece fără câteva milioane bune. Minim cinci.

Cine dă banii? Dar îi vrea vără-miu (n.r. Gigi Becali). Se poate da și 5 și 6 milioane care a jucat și la națională și la Steaua, un portar care ajunge departe în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Se caută portari la noi. Chestia e că portarii care s-au căutat de la noi au fost numai portari pentru al doilea portar sau al treilea. Popa, Sava, Moldovan.

E greu să le iei locul ălora. Trebuie să se întâmple ceva. Când joci cu o echipă bună în cupele europene, care are un portar așa și așa și Târnovanu să fie eroul meciului. Și atunci se poate intra într-o discuție.

ADVERTISEMENT

Dacă Târnovanu repeta și meciul cu Lituania, când la meciul ăla nu s-a acordat gol, și ținea mingea la piept… După ce a jucat titular trebuia să mai facă un meci cel puțin la fel de bun. Dar asta e. E tânăr, are timp”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live peștefan târnovanu luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Cine va fi viitorul portar al naționalei României

Ștefan Târnovanu a fost cumpărat de FCSB în ianuarie 2020, când Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru transferul său de la Poli Iași. Conform transfermarkt.com, cota sa de piață a ajuns la 3.000.000 de euro. Portarul roș-albaștrilor e văzut drept viitorul titular al naționalei României, pentru care a bifat deja 2 selecții.

ADVERTISEMENT

„Târnovanu e o miză și pentru Giovanni Becali. E unul dintre jucătorii importanți pe care îi are acum. Plus Olaru, plus Man”, a adăugat jurnalistul Cristi Coste.

Portar de 24 de ani ca să îl iei să fie titular undeva e mai greu. Toți antrenorii și directorii sportivi zic Începem cu poarta. Aici să nu fie probleme. Văd că și în Italia, și în Germania, și în Spania e un portar fix, care trebuie sa facă mari prostii ca să îl schimbe. La ăla nu se umblă”, a completat jurnalistul Alin Buzărin.

„Eu pe Târnovanu îl văd titularul naționalei. Va fi o concurență mare cu Horațiu, dacă va continua așa, și cu Sava”, a mai spus Coste.

Giovanni Becali A ANUNTAT PRETUL CORECT pentru TRANSFERUL lui Stefan Tarnovanu