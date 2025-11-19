Sport

„Vă prezentăm noul nostru vultur”. Lazio anunță revenirea celebrului simbol pe Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară pentru imagini intime

Lazio și-a prezentat noul vultur pe căile oficiale de comunicare. Ce decizie a luat clubul de pe Stadio Olimpico, după ce dresorul a fost dat afară de club pentru că și-a etalat organele genitale pe internet.
Alex Bodnariu
19.11.2025 | 07:45
Surpriză pentru fanii lui Lazio. Ce se întâmplă după scandalul în care a fost implicat clubul din Serie A
Clubul Lazio a anunțat recent revenirea mascotei sale, vulturul, pe Stadio Olimpico după un an. Perioada de absență a fost declanșată de un scandal în care a fost implicat fostul dresor, care a distribuit imagini explicite cu o mărire de penis pe rețelele de socializare.

Fostul dresor al vulturului de pe Olimpico, concediat după ce s-a lăudat pe social media cu operația de mărire a penisului

În ianuarie, Lazio l-a demis pe dresorul spaniol Juan Bernabé. El era responsabil de vulturul Olimpia din 2010. Concedierea a venit după ce Bernabé a distribuit pe rețelele de socializare materiale explicite.

Spaniolul a postat pe social media fotografii cu detaliile unei intervenții chirurgicale de implant penian. Conducerea clubului a considerat că acest comportament este inacceptabil și l-a demis. Implicit, Lazio a rămas și fără mascotă.

Cu ce probleme s-a mai confruntat fostul angajat de la Lazio Roma

Problemele dresorului nu erau noi. Bernabé era cunoscut pentru simpatiile sale politice de extremă-dreaptă. În 2021, el fusese deja suspendat. Atunci a fost filmat în timp ce efectua un salut fascist și scanda: „Duce, Duce” (conducător, conducător). Aceasta este o referire la dictatorul fascist Benito Mussolini. Într-o declarație, Bernabé a confirmat. El a spus că „îl admiră foarte mult” pe Mussolini.

După concediere, Bernabé a refuzat să părăsească locuința pusă la dispoziție de club. El a continuat să locuiască în complexul de antrenament Formello timp de șase luni. Bernabé a invocat motive medicale legate de o operație pentru a justifica șederea.

Celebrul vultur revine pe Olimpico! Anunțul făcut de Lazio

Absența vulturului Olimpia a fost imediat asociată cu o scădere a performanțelor echipei. Lazio a avut rezultate slabe în meciurile de acasă. Unii fani, extrem de superstițioși, au pus insuccesele pe seama faptului că echipa a rămas fără mascotă.

Recent, Lazio a anunțat că un nou vultur va fi mascota clubului. Clubul nu a dat detalii despre noua pasăre sau noul dresor. A fost postată doar o imagine, cu mesajul simplu: „Vă prezentăm noul nostru Vultur”.

