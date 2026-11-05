Sport

”Vă promit!” Proprietarul fostei echipe a lui Jesus de Miguel, gest de milioane pentru fetița rămasă orfană de tată

Traian Terzian
05.11.2026 | 12:11
Va promit Proprietarul fostei echipe a lui Jesus de Miguel gest de milioane pentru fetita ramasa orfana de tata
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Proprietarul clubului Tenerife, promisiune pentru fetița lui Jesus de Miguel. Sursă foto: El Dia
Spania se pregătește să-și ia rămas bun de la atacantul Jesus de Miguel. Proprietarul clubului Tenerife a făcut o promisiune solemnă pentru fetița jucătorului decedat.
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Jesus de Miguel a murit la vârsta de 30 de ani după o coliziune pe teren cu portarul formației FC Andorra. Atacantul a lăsat în urma sa o soție îndoliată și o fetiță de un an, iar Rayco Garcia, proprietarul lui Tenerife, a promis că va avea grijă ca micuței să nu-i lipsească nimic de acum înainte.

Proprietarul lui Tenerife, promisiune în lacrimi pentru fetița lui Jesus de Miguel

Jucătorii, staff-ul tehnic și conducerea formației Tenerife s-au adunat la casa lui Jesus de Miguel pentru a-i aduce un ultim omagiu colegului lor. Erau momentele în care se stabileau ultimele detalii ale înmormântării, iar acționarul majoritar al clubului i-a strâns pe toți în jurul său și le-a vorbit.

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Toată lumea l-a ascultat în liniște pe Rayco Garcia, care în finalul discursului a făcut un gest extraordinar. ”Vă rog să stați aproape de Maria (n.r. – soția lui Jesus de Miguel)… și vă promit că fetița ei nu va duce niciodată lipsă de nimic”, a spus proprietarul lui Tenerife, conform Marca.

După ce a rostit această ultimă frază, Rayco Garcia a cedat complet. A început să plângă și a plecat. Nu a mai putut suporta durerea că o fetiță de doar un an nu își va mai vedea tatăl de acum încolo.

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Ce arată raportul preliminar al autopsiei

Jesus de Miguel a murit la spital la o zi după ce s-a ciocnit pe teren cu portarul Jesus Owono, în minutele de prelungire ale partidei Tenerife – FC Andorra, din liga a doua spaniolă. Atacantul a suferit un stop cardio-respirator și a fost resuscitat pe teren înainte de a fi transportat de urgență la spital. Raportul medico-legal preliminar indică un traumatism toracic ca fiind cauza decesului.

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După ce a primit raportul preliminar al autopsiei, Înalta Curte de Justiție din Insulele Canare a permis transportarea trupului neînsuflețit al lui Jesus de Miguel în Spania continentală. Acesta va fi înmormântat joi, 5 noiembrie, în localitatea Navahermosa, situată la aproximativ 130 de kilometri de Madrid, acolo unde locuiesc părinții săi.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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