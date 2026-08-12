“Vă puteți da două săruturi, dar nu acum!” După 13 ani s-a aflat cum a inflamat Mourinho vestiarul lui Real Madrid

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Jose Mourinho s-a întors pe banca celor de la Real Madrid cu misiunea clară de a stopa supremația celor de la FC Barcelona, care au câștigat ultimele două titluri din La Liga.

Conflictul dintre Mourinho și Casillas a stricat vestiarul Realului

Între 2010 și 2013, portughezul a antrenat Realul, câștigând un titlu, o Cupă a Spaniei și o Supercupă. El a avut o perioadă contorsionată, în special din cauza relației turbulente pe care a dezvoltat-o cu Iker Casillas.

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Portarul și antrenorul au avut mai multe conflicte în vestiarul Madridului. De la schimbările controversate ale lui Casillas în favoarea lui Diego López, până la gestionarea antrenamentelor sau derbyurilor cu FC Barcelona, unde jucătorii de la Madrid și Barca, care împărțeau vestiarul în echipa națională, au trecut prin situații de mare tensiune, toate acestea sunt subiectele principale ale documentarului „The Special One”, lansat marți a pe Netflix.

„Situația era complicată pentru că eram căpitanul lui Real Madrid și căpitanul echipei naționale a Spaniei. Te confruntai cu coechipieri care îți erau dușmani pe terenul de fotbal, dar apoi erau coechipierii tăi din echipa națională. Nu mi-a plăcut să văd asta și i-am spus acest lucru”, a dezvăluit Casillas, care participă și el laa documentar.

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Mou a cerut război între jucătorii de la Real și cei de la Barca

despre acele vremuri este foarte diferită. „Le-am spus: Acesta este Barcelona-Real Madrid. Când mergeți la echipa națională, vă puteți da două săruturi, dar nu acum. El Clasico e război. Sunt lucruri pe care nu le accept și pe care nu le voi accepta niciodată. Și când cineva nu mă respectă, devine o problemă„, a explicat antrenorul portughez.

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„Prima dată când am vorbit cu Casillas, mi-a cerut mai multe zile libere pentru cei care veneau din echipa națională, a doua oară mi-a cerut să amân antrenamentul cu o oră pentru că, la momentul respectiv era mult trafic în Madrid, iar a treia oară când am vorbit mi-a spus: Nu vrem să mergem la hotel. Preferăm să ne vedem în ziua meciului și să mergem direct la stadion să jucăm. În scurt timp mi-am dat seama că jucătorii erau prea răsfățați„, a adăugat Mourinho.

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Spaniolii și CR7 au fost împotriva portughezului

Sami Khedira, unul dintre cei mai loiali jucători ai lui portughezului, care acum e asistent în staff-ul său tehnic, a oferit și el detalii despre cum a fost trăit conflictul dintre Casillas și Mou, care s-a încheiat, în cele din urmă, cu portughezul făcându-și bagajele în 2013.

„Iker a fost o legendă a lui Real Madrid, era iubit de fani, de vestiar. Mourinho a vorbit dur despre el în media, iar cabina jucătorilor a devenit un iad. După aceea, relația dintre José și mulți jucători spanioli, dar și Cristiano Ronaldo, s-a destrămat. Iar acei jucători au fost foarte importanți pentru atmosfera din vestiar, care a fost otrăvită”, a spus germanul.