Va renunța Gică Hagi la Nicolae Stanciu? Verdictul lui Giovanni Becali

România a pierdut ambele partide disputate în finalul lunii martie, iar echipa națională se pregătește să aibă un nou selecționer. Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul, iar Gică Hagi este favorit să preia banca tehnică, . Cum vede Giovanni Becali viitoarele convocări ale „Regelui”.

Cum vedea Giovanni Becali viitorul lui Hagi la echipa națională

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că, în cazul în care va accepta oferta din partea FRF, Gică Hagi se va înhăma la o muncă extrem de grea la echipa națională. Cel mai cunoscut impresar român este de părere că jucătorii care pot fi convocați nu se ridică la nivelul din anii trecuți, astfel că „Regele” va trebui să pună condiții clare în momentul semnării contractului.

„Hagi se înhamă la o muncă foarte grea. Hagi e bine, rămâne tot el, însă e o muncă riscantă, pentru că nu are material! Uitați-vă la Pițurcă, până și el a avut material la echipa națională. Nu mai spun de Ienei, care a fost și la Campionatul European din 2000. Nu mai spun de Iordănescu! Cu asta, basta!

Noi nu mai avem material, avem jucători transferați cu chiu, cu vai… Dacă am ajuns pe poziția 56 în clasamentul FIFA! Hagi are o singură șansă: să spună: ‘Dacă eu, în doi ani, până la Campionatul European, nu calific echipa, din nu știu ce motive — am pierdut cu echipele din top 5 de pe continent —, iar această generație de jucători pe care o voi selecționa nu îmi dă de înțeles că pot să atac și Mondialul, atunci mă retrag’. Asta e singura situație în care el poate scăpa.

Acum toată lumea vede, presa vede, sunt comentatori pe toate posturile, își spun toate ideile și critică, de multe ori ilegal, alteori documentat. Hagi nu trebuie să intre în criza lipsei de rezultate. Dacă nici Hagi nu va reuși, atunci va trebui să aducem antrenori tineri pentru jucători tineri. Să fie o diferență de 7-10 ani, nu mai mult.

Asta e ieșirea lui Hagi, dacă va reuși să se califice la Europene. Iordănescu, de exemplu, s-a calificat la Europene, însă nu știu dacă reușea să ajungă și la Mondiale. Eu zic că Iordănescu ar fi trebuit să accepte continuarea la echipa națională. Întorcându-ne la Hagi, Gică e un băiat care vrea să își conserve aura”, a declarat Giovanni Becali.

Va renunța Gică Hagi la Stanciu pentru echipa națională?

În continuare, Giovanni Becali a expus că lotul naționalei ar trebui să fie întinerit, însă în niciun caz nu ar trebui ca această schimbare să fie produsă brusc, iar ca exemplu a fost folosit campania U21 de la Campionatul European din 2019. Întrebat despr , impresarul a transmis că Hagi ar trebui să îl convoace în continuare, chiar dacă în acest moment mijlocașul evoluează în China.

„Cei tineri au ocazia să se califice la U21, iar apoi să vină unul câte unul la echipa mare, dar nu în grup. Nu aș face o întinerire bruscă niciodată! În 2019, la U21, am făcut o performanță extraordinară, am ajuns în semifinale, doar că atunci s-a forțat cu grupul și au fost aduși toți la echipa mare.

Au fost dați deoparte atunci jucători care puteau performa în continuare, așa cum s-a încercat acum să fie dat deoparte Stanciu. El, la 32 de ani, a dat o bară care putea fi un gol ce ne ducea în prelungiri. Eu am zis că Stanciu și Marin vor juca cu Turcia.

Nu pot să spun dacă Hagi va renunța la Stanciu. Hagi, din moment ce va accepta și va deveni antrenorul echipei — nu e ca și cum e deja selecționer —, va trebui să aibă și un comitet executiv. Hagi nu va veni ca orice alt antrenor, pentru că e Hagi! Scuză-mă, și Lucescu a fost Lucescu, dar ca jucător a fost doar Hagi! A fost la echipa națională foarte puțin timp, a plecat pentru că a vrut el.

Eu nu cred că ar trebui să se renunțe la un fotbalist precum Stanciu, chiar dacă joacă în China! Stanciu mai poate juca minimum doi ani. Lewandowski, la 38 de ani, vrea contract, Ronaldo o să fie la Mondiale… Atunci ce să mai spunem de Stanciu?!”, a conchis Giovanni Becali.