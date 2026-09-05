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Adrian Mazilu traversează o perioadă dificilă la Dinamo, unde minutele primite au fost puține, iar situația jucătorului a ajuns să fie analizată și de Giovanni Becali. Impresarul a vorbit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW despre fotbalistul „câinilor” și a transmis un avertisment clar înaintea derby-ului cu FCSB: dacă lucrurile nu se schimbă până în iarnă, Mazilu ar trebui să caute un alt mediu în care să joace constant.

Adrian Mazilu, la momentul adevărului la Dinamo

Giovanni Becali consideră că , iar următoarele luni pot fi decisive pentru viitorul său. Impresarul a explicat că atacantul este bine din punct de vedere fizic și psihic, însă concurența de la Dinamo îi îngreunează accesul la minute.

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„Cel mai mult îmi place Karamoko. Important e că el trebuie să continue meci de meci, dar am văzut că se accidentează des. Mai este, apoi, Mazilu, care așteaptă, într-o zi, să fie Mazilu care a fost. În iarnă, în toamnă, știm unde e. Dacă nu, vom încerca să schimbăm cumva mediul“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Impresarul a explicat că situația lui Mazilu este diferită față de cea a altor jucători de la Dinamo, deoarece fotbalistul are nevoie să joace meciuri consecutive pentru a-și recăpăta ritmul și încrederea. Becali consideră că, dacă lucrurile nu se schimbă până în iarnă, o plecare temporară sau schimbarea mediului poate deveni necesară.

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„Dinamo are o conducere extraordinară care nu se amestecă în problemele echipei. O independență totală cum are acest antrenor și director sportiv rar mai găsești la noi în țară. Și Kopic avea această independență, dar l-a costat postul. Dacă nu va fi ok la Dinamo până în iarnă, va trebui să meargă undeva unde să joace meciuri la rând“, a continuat Giovanni.

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Concurența de la Dinamo îi face loc greu lui Mazilu

Giovanni Becali a subliniat că Mazilu nu are probleme fizice sau psihice, însă . Impresarul a nominalizat și jucătorii care au câștigat momentan lupta pentru locurile din ofensivă. De asemenea, renumitul impresar a comentat și declarația motivatoare a lui Nuno Campos

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„Fizic e ok, psihic e la fel, echipa merge bine, scoțianul merge bine, la fel și Musi, doar că e greu să pătrunzi acum. Când prinzi 30 de minute, trebuie să ieși cu tricoul ud tot, știe și el asta. Băsceanu tot mai joacă, dar nu e nici el în apele lui. Nuno Campos e un antrenor care spune exact ce trebuie să spună înaintea unui derby (n.r. Trebuie să jucăm cu inima și să gândim cu capul). E un mesaj profund pentru jucători, mulți ar trebui să înțeleagă mesajul ăsta și nu doar de la Dinamo“, a încheiat Giovanni Becali.