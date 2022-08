Vacanță de coșmar! O familie a ajuns să plătească 26.000 de dolari pentru o săptămână de cazare, pe insula Hainan

Dramă pentru turiștii blocați pe insula Hainan. Au ajuns să plătească 26.000 de dolari pentru o săptămână de cazare. Turiștii blocați pe insula Hainan, Hawaii-ul chinezesc, trăiesc o adevărată dramă, blocați pe insulă din cauza Covid.

Peste pe insula tropicală Hainan, acolo unde își petreceau vacanța. După ce au identificat peste 400 de cazuri de infectare cu Covid pe insulă, autoritățile au blocat total accesul spre Hawaii-ul chinezesc.

Oamenii au rămas acolo pe termen nedeterminat și au nevoie de cinci teste PCR negative în ultimele 7 zile pentru a pleca. Guvernul chinez le-a ordonat hotelierilor să scadă prețurile la cazare cu 50%, însă chiar și în aceste condiții oamenii ajung să fie faliți după doar o săptămână în plus petrecută în carantina forțată.

Mai mult, unele hoteluri au profitat de situație și au ignorat ordinul de la Beijing, crescând semnificativ prețurile pentru cazare. Conform , o familie a ajuns să plătească în plus, pentru o săptămână de cazare, 26.600 de dolari.

Potrivit presei locale, o familie a ajuns să plătească 26.600 de dolari pentru o săptămână în plus la un hotel de cinci stele. Într-adevăr, familia are nu mai puțin de 13 membri, prilej de ironie pentru concetățeni.

Nu toți internauții au fost impresionați de ”drama” celor 13 turiști, sugerându-le să plece la un hotel mai ieftin, nu la unul de cinci stele.

China’s Hainan province suddenly went into lockdown, 80k travelers were detained. The funniest part is that many of them are tourists from Shanghai…

Sanya👇 🥺

— Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK)