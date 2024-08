Vacanță de coșmar pe litoralul românesc pentru Alin Oprea și familia sa. Ce a pățit fiica Medanei

pe litoralul românesc pentru Alin Oprea și familia sa. Ce a pățit fiica Medanei, Daria. Adolescenta în vârstă de 15 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar în stațiunea unde era cu cei dragi.

Concediu neplăcut la Marea Neagră pentru Alin Oprea și cei apropiați. A povestit ce i s-a întâmplat fetei sale vitrege

Concediu neplăcut la Marea Neagră pentru Alin Oprea și cei apropiați. A povestit ce i s-a întâmplat fetei sale vitrege. Solistul de la Talisman a dezvăluit pățania prin care a trecut după ce s-a cazat la un hotel din Mangalia.

Sejurul a început cu stângul pentru că a fost nevoit să achite o taxă suplimentară, în valoare de 450 de lei, pentru eventualele stricăciuni din cameră. În plus, a achitat un pachet all-inclusive, deși dorea doar cazare.

Și asta nu este tot pentru că în timpul vacanței a avut loc și un incident major. Daria, fata Medanei, s-a tăiat în timp ce era la duș. Din păcate, cabina de sticlă s-a spart și cioburile care s-au împrăștiat au rănit-o în mai multe locuri.

Cea mai serioasă tăietură a fost la picior, însă copila a fost afectată și emoțional de această întâmplare nefericită. Alin Oprea s-a văzut nevoit să apeleze serviciul de urgență 112 ca adolescenta să primească îngrijirile medicale de care avea nevoie.

„În loc să ofere sprijin, personalul hotelului a refuzat orice formă de ajutor, inclusiv chemarea unei ambulanțe. Managerul hotelului a dispărut rapid, invocând probleme personale.

Directoarea din București, contactată telefonic, a avut o atitudine inumană, susținând că incidentul nu este responsabilitatea hotelului și că Medana trebuia să intre cu copilul de 15 ani în baie.

Când Medana i-a spus cine este și că va chema presa și televiziunea, aceasta a spus că pe ea nu o interesează, să-i cheme «chiar acum»”, a declarat Alin Oprea după vacanța de coșmar, pentru .

Alin Oprea, decis să își facă dreptate în instanță

Alin Oprea este decis să își facă dreptate în instanță, mai ales că directoarea hotelului de 5 stele din Mangalia nu a părut să empatizeze deloc cu situația copilei. Artistul va face toate plângerile și reclamațiile necesare ca nimeni să nu mai treacă printr-o situație similară.

„Vom acționa în instanță hotelul pentru neglijență, indiferență și lipsa măsurilor de siguranță, urmând să solicităm despăgubiri pentru daune morale și materiale”, a mai spus Alin Oprea.

„Dacă am fi întâlnit un minim de omenie și compasiune din partea conducerii hotelului, poate că nu am fi escaladat acest conflict. Însă, în fața aroganței și a aerelor de superioritate afișate de conducerea acestei unități, am hotărât să mergem până la capăt pentru a ne face dreptate.

Din păcate, acționarii hotelului, habar nu au de atitudinea angajaților lor. În străinătate, după un astfel de incident, mai că nu ți-ar fi pus covor roșu. Pe acești angajați nici măcar nu i-a interesat”, a adăugat Medana, pentru aceeași sursă.

Soția artistului a mai subliniat faptul că angajații le-au transmis că au mereu controale și că nu sunt singurii clienți nemulțumiți care fac sesizări la protecția consumatorului. Femeia este dezamăgită de această experiență pentru care a plătit mai mult decât în Tenerife, Spania.