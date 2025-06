Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români. Ce au pățit când au ajuns la destinație

Pe un forum dedicat călătoriilor în străinătate mai mulți turiști români s-au plâns de o pe care au avut-o. Aceștia au povestit ce au pățit când au ajuns la destinație, dar și motivul pentru care au decis să depună reclamație.

Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români

Mai mulți au simțit că se află într-un concediu de groază. Sejurul nu s-a desfășurat în țara noastră, ci în afara granițelor. Pe o rețea de socializare au spus ce li s-a întâmplat atunci când au ajuns la obiectivul de pe lista lor.

ADVERTISEMENT

Se pare că vacanța din Italia s-a dovedit una neplăcută din cauza ghidului turistic, în vârstă de 83 de ani. Bărbatul care ar fi trebuit să-i ducă să vadă atracțiile nu s-a comportat corespunzător cu mare parte dintre vizitatori.

„Am fost în marele tur al Italiei, cu un ghid de coșmar. Din cauza comportamentului lui, nu vor să meargă șoferii cu el. Dimineața la 5, când trebuia să plecăm, ne-am trezit fără autocar.

ADVERTISEMENT

Abia la 11.30 a găsit un maxi taxi, cu care am mers 2 ore, apoi a fost schimbat cu un autocar. Dar după îmbarcare, unul din soferi nu a mai vrut să meargă, din cauza ghidului. Așa că am pornit la drum cu un singur șofer.

Am ajuns la prima cazare la 04.00, a doua zi. La ora 10.00 am pornit la drum, ratând primul obiectiv turistic, ajungând după ora 17.00. Tot traseul am fost admonestati mai rău ca la armată și jigniți”, a spus o turistă româncă, relatează .

ADVERTISEMENT

Ce a făcut ghidul turistic din Italia

Relatarea turistei din România a continuat cu atitudinea pe care a avut-o ghidul turistic. Femeia a mărturisit că nu avea voie să întrebe nimic și că a fost fugărită ca la cros alături de ceilalți români din grup.

ADVERTISEMENT

Vizitatorii nu au avut timp suficient pentru a face poze. Din păcate, ghidul nu a acceptat nicio propunere din partea lor. În plus, călătorii au ajuns să fie cazați în afara orașelor de vizitat, lucru care le-a creat un mare disconfort fizic și psihic.

La finalul turului mai mulți turiști români au făcut o reclamație împotriva ghidului turistic. Sesizarea s-a îndreptat către ANPC și ministerul turismului, însă oamenii nu au primit răspunsul la care se așteptau din partea agenției de turism.

„Circuitele așa sunt cu programe pline de obiective turistice care trebuie să fie vizitate, programul a fost realizat în întregime. Ghidul s-a comportat civilizat dar din păcate unele persoane din grup au fost puse pe scandal tot timpul și urlau prin autocar.

De asemenea, toate cazările au fost foarte bune și curate”, a spus managerul agenției, mai arată sursa citată anterior.