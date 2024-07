Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști români. Ce au pățit după ce au plătit avans pentru un sejur all inclusive la Mamaia Nord

Au plătit mii de lei să stea la un hotel care, de fapt, era închis. Acum, oamenii sunt disperați pentru că nu mai au bani pentru un alt hotel și și-au luat concediu degeaba. Se pare că totul a fost o înșelătorie bine pusă la punct de o femeie fără scrupule, care devenea agresivă atunci când era confruntată.

Ce au pățit după ce au plătit avans pentru un sejur all inclusive la Mamaia Nord

Iată cum funcționa, însă, această înșelătorie. Turiștii primeau în general oferte cel puțin tentante: sejururi all inclusive în Mamaia, într-o zonă de lux, la prețuri foarte bune. Primeau chiar și factură pentru 4000 de lei plătiți pentru patru nopți de rezervare.

ADVERTISEMENT

În realitate, hotelul avea lacătul pus pe ușă, conform . Un turist spune că a presimțit că ceva nu este în regulă cu acest hotel. “Mi s-a părut dubios de la început, avea câteva recenzii de 10, toate făcute în decembrie-ianuarie. Aşteptam să vin.

Cu două-trei zile înainte de a pleca, m-am uitat pe internet şi am văzut că este ţeapă. M-am uitat pe Google Maps, am văzut că nu există. După ce am vorbit cu ea mi-a trimis un mail de ameninţare. Că dacă le fac reclamă proastă contactează o firmă de avocatură”, a povestit un turist.

ADVERTISEMENT

Se pare că metoda prin care erau păcăliți oamenii era adaptată în funcție de situație. Cert e că acel hotel nu exista, fiind închis de mai bine de un an. Mai mult, acum avea o altă denumire și era scos la vânzare, în speranța că va găsi un proprietar care să pună afacerea pe picioare, din nou.

Înșelătorie în Mamaia Nord, cu un hotel fals care nu există

“Am făcut rezervare, mi-a fost confirmată şi în jumătate de oră am fost sunată de hotel că nu am bani pe card şi îmi anulează rezervarea. Am făcut plata, mi-au trimis dovadă, factură. Pe 3.07 mă contactează o doamnă pe Facebook şi

ADVERTISEMENT

Am zis, doamnă, nu există. M-au ameninţat că mă dau în judecată dacă nu îmi retrag plângerile”, s-a plâns o altă persoană păgubită. Așadar, infractorii aveau tupeu și încercau să pună presiune pe clienții păgubiți, să-i facă să se simtă vulnerabili, în speranța că aceștia nu vor riposta.

Cert e că la Poliția Năvodari au ajuns 5 plângeri penale. Cinci persoane care s-au plâns că au transmis un avans de 1000 sau 1300 de lei pentru a se caza într-un hotel care nu există. Se pare că păgubit este chiar și proprietarul de drept al hotelului, o unitate de cazare de 3 stele din Mamaia Nord.

ADVERTISEMENT

au dispărut şi nu au plătit nimic. Pagubă mare. 100.000 de euro plus utilităţile consumate. Noi am depus la procuratură. Nu au plătiti niciun leu şi nici nu au apărut“, a declarat Emil Codreanu, proprietar. Acum, polițiștii încearcă să-i găsească pe cei care au pus la cale înșelătoria.