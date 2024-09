Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Turcia. Ce au putut să pățească e ireal: ”Ne-au recomandat să mergem la spital”

Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Turcia. Ceea ce avea să fie un sejur de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Ce a putut să pățească o familie de români în timpul vacanței din Turcia

Fără doar și poate, Turcia este una dintre cele mai vizitate țări de către români. Este o pentru cei care vor să se bucure de peisaje uimitoare, plaje cu nisip fin și gastronomie delicioasă.

ADVERTISEMENT

Pentru că foarte mulți români aleg Turcia, pe Facebook s-au creat numeroase grupuri unde fiecare își povestește experiența din vacanță. Din păcate, nu toți au cuvinte de laudă la adresa acestei destinații.

Recent, o familie de români a povestit coșmarul prin care a trecut . Ceea ce avea să fie o perioadă de relaxare, s-a transformat într-o agitație și o îngrijorare constantă, după ce tatăl și copilul au început să se simtă rău.

ADVERTISEMENT

Turista româncă a povestit că soțul ei a fost primul care a început să se simtă rău. A avut febră și simptome digestive, așa că a ales să rămănă în cameră. A doua zi, copilul a început să se simtă și el rău.

”Am avut rezervată perioada 19-24 septembrie la hotel Ela Excellence în Antalya, 2 adulți și un copil. În data de 22 soțul meu a început să se simtă rău, cu febră foarte mare și simptome digestive. Pe 23, de dimineață, copilul a început și el să se simtă rău și să facă febra.”, a început să povestească turista.

ADVERTISEMENT

Fiind însărcinată, femeia a ales să nu se pună în pericol și a decis să plece de la hotel. A cumpărat bilete de avion să revină mai repede în țară și a anunțat hotelul că check out-ul va fi efectuat cu o zi mai devreme.

”Eu fiind și însărcinată nu am vrut să mai stau. Am cumpărat bilete de avion să plecăm acasă cu o zi mai devreme. În aceeași dimineață, copilul a fost consultat și la cabinetul medical din hotel. Au fost confirmate febra și simptomele digestive și ne-au recomandat să mergem la spital.”

ADVERTISEMENT

Familia de români speră să recupereze banii pe noaptea în care nu au mai fost cazați la hotel

După ce a înștiințat hotelul, familia de români a solicitat restituirea banilor pe noaptea în care nu mai ocupau camera. La plecare, hotelul a emis factura pe perioada 19-23 septembrie și a solicitat rapoartele medicale care să justifice plecarea românilor.

”Am refuzat vizita la spital în Turcia. Plecam acasă și făcusem deja programare la medic in țară. Am anunțat hotelul că vom face check out mai devreme. Am întrebat dacă vom primi banii înapoi pe ultima noapte, noaptea neefectuată. Ne-au cerut să le trimitem rapoartele medicale pentru asta.

Copilul s-a întors în țară cu infecție cu Streptococ A, Salmonella și un impetigo pe față. Săptămâna asta a fost un coșmar cu mersul pe la doctori, infecții suprapuse și toate tratamentele pământului. Hotelul nu a fost unul ieftin, am plătit aproape 3000 de lei/noapte.”

Turista a povestit că vacanța nu a fost luată prin agenție, așa că nu știe cum să procedeze pentru a-și recupera banii. Românca nu ia în calcul despăgubiri pentru problemele pe care le-a întâmpinat, ci vrea doar să recupereze banii pe o singură noapte în care nu a fost cazată.

”Banii înapoi pe ultima noapte nu i-am primit și nici nu ne-au mai răspuns la email-uri. Vacanța nu a fost luată prin agenție și nu știm ce am putea face mai departe, astfel încât să ne dea măcar banii ăștia înapoi pe serviciile de care n-am mai beneficiat.”, a spus turista în mediul online.