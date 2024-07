Vacanță de coșmar pentru o româncă după ce a mers într-una dintre cele mai celebre insule din Grecia. “Un fel de Costinești…”

O româncă a avut parte de o vacanță de coșmar după ce și-a petrecut sejurul pe una dintre cele mai celebre insule din Grecia. Experiența i-a lăsat turistei un gust amar.

Vacanță de coșmar pentru o româncă după a mers într-o celebră insulă din Grecia. Motivul pentru care experiența a dezamăgit-o

În această perioadă, mulți români se bucură de concediu în stațiunile din țară sau din străinătate. Printre destinațiile pentru care optează cei mai mulți români se numără și Grecia.

, fiind și cea mai apropiată. Aceasta are plaje superbe și peisaje de vis, motiv pentru care se numără printre preferatele românilor.

Cu toate acestea, sunt și turiști care în vacanța pe insula Thassos. O româncă a povestit, pe un grup de Facebook, despre ce a găsit pe această insulă în 2024.

Femeia a spus că nu a mai venit în Thassos de 10 ani și spune că insula era foarte diferită atunci de cum este acum. Anul acesta, turista a spus despre insulă că a ajuns să fie “un fel de Costinești”.

În afară de existența preparatelor tradiționale românești la taverne, românca a spus că a auzit și manele, dar și certuri și bătăi între români la supermarket.

“Ultima dată am fost în Thassos în urmă cu 10 ani. Era o insulă unde găseai liniște, curățenie, mâncare bună și oameni decenți.

Anul ăsta am găsit un fel de Costinești…cu manele la ‘taverne’, ciorbă de burtă și mititei, cu râgâielile aferente și bătăi între români (cel puțin românește urlau și se jeleau) la supermarket.

Pentru cei care nu mai aveți de ales, având deja sejurul plătit, vă recomand să nu luați în calcul recomandările ‘binevoitorilor’ și să explorați singuri…măcar vă luați propriile țepe, iar celor care încă nu v-ați decis….lăsați un timp, să se facă curățenie”, a scris o româncă pe Forum Thassos, citată de .

Postarea turistei, criticată de alți utilizatori

Postarea româncei a strâns mai mult de 100 de comentarii. Mulți turiști care au fost recent în Thassos au spus că experiența a fost alta pentru ei și că nu au auzit deloc manele.

“Sunt pe insulă de luni! Joi am făcut turul insulei, dar nu am auzit nici măcar o manea! Iar la ciorbă de burtă nici culoarea nu am văzut!

Și crede-mă că fiecare zi am mâncat la altă tavernă! Români sunt într-adevăr MULȚI, dar NU e cum zici tu! Iubesc THASSOS”, a scris cineva.

Alți utilizatori au spus că, într-adevăr, insula nu mai este cum era cu mult timp în urmă, însă depinde de fiecare persoană cum alege să-și petreacă timpul.

În schimb, unele persoane au fost de aceeași părere cu autoarea postării și au spus că insula s-a transformat considerabil în ultimul deceniu.

“Și eu sunt de aceeași părerea cu autoarea postării. Thassos-ul din ani 2010 nu se compară cu cel din 2022. Nu-i nevoie să enumăr motivele, cei pentru care contează sigur le știu”, a precizat un alt utilizator.