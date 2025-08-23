Vacanță de coșmar pentru o turistă în Europa. Cât a ajuns să plătească pentru un banal drum cu taxiul

Turista din Noua Zeelandă a optat pentru o vacanță în Zagreb, capitala Croației și nu se aștepta să trăiască un adevărat coșmar. A luat un taxi pentru o distanță de doar 1,5 kilometri, iar la final a avut de plătit o sumă uriașă.

Suma plătită de o turistă pentru o cursă de taxi în Croația

Cazul lui Carol Cowan face deja înconjurul presei străine. O mulțime de publicații au preluat întâmplarea acesteia, în special pentru a trage un semnal de alarmă în rândul turiștilor.

Și totuși cât a avut de plătit femeia pentru o banală cursă de taxi de 1,5 kilometri? Nu mai puțin de 1.506 euro. Șoferul este în prezentat anchetat, însă nu pentru faptul că a cerut o sumă uriașă, arată .

De menționat e faptul că spre deosebire de alte țări, în Croația, prețurile la taxi nu sunt reglementate prin lege. Asta înseamnă practic că șoferii pot să își stabilească singuri tarifele, fără a fi verificați.

De altfel există și avertismente pentru turiștii care ajung în Croația. Aceștia trebuie să fie bine informați cu privire la tariful pe care îl au de plătit înainte, astfel încât să nu fie victime ale unei posibile înșelătorii.

Cum a ajuns femeia să aibă o vacanță ruinată

Ce s-a întâmplat în cazul lui Carol Cowan, cum a ajuns femeia și care e finalul poveștii? O Veste bună este că femeia și-a primit o parte din bani înapoi, dar nu suma întreagă.

Întâmplarea a avut loc în luna mai. Iar conform presei străine, de la Gara Centrală din Zagreb către centrul orașului, adică un traseu de cel mult 1,6 kilometri. Taximetrul indica la final 185 de euro.

În momentul în care femeia a protestat, șoferul i-a propus o reducere la 150 de euro. Aceasta nu avea suficient numerar la ea, astfel că bărbatul a chemat pe cineva cu un POS pentru a face tranzacția.

De ce a plătit 1.500 de euro pentru o banală cursă de taxi

Proprietarul firmei de taxi, cel cu POS, a introdus suma. Ulterior, turista și-a tastat PIN-ul cardului. Se pare însă că suma pe care aceasta a plătit-o a fost 1.506 euro și nicidecum 150 de euro, așa cum s-a înțeles cu șoferul.

Iar acesta era aproape jumătate din bugetul ei pentru întreaga vacanță. Femeia a mers la poliție, dar nu a primit niciun fel de sprijin. Astfel, aceasta a fost nevoită să își întrerupă concediul și să revină în Noua Zeelandă mai repede.

Surprinzător e faptul că biletul de avion din Croația până în Singapore a fost mai ieftin cu mult decât suma achitată pentru cursa de taxi. Femeia nu doar că a avut vacanța ruinată, dar a rămas și cu un gust amar după întreaga experiență.