Vacanță de coșmar pentru o vedetă de la Antena 1. Coșmar în țara exotică la care râvnește toată lumea

O celebritate de la Antena 1 a visat la o escapadă de poveste în Bali, dar totul s-a transformat într-o experiență plină de peripeții și momente de panică. După ce a investit mii de euro pentru o vacanță de vis, vedeta a ajuns să se confrunte cu furtuni pe mare, o boală agresivă și aventuri periculoase în trafic.

Escapadă mult visată, umbrită de ghinion pentru o faimoasă de la Antena 1

Cristina, fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut parte de o experiență cu totul neașteptată în Bali, după ce a investit mii de euro într-o vacanță de vis. Timp de 27 de zile, alături de partenerul ei, Andrei Rotaru, vedeta s-a confruntat cu furtuni pe mare, o boală agresivă și peripeții în trafic, transformând sejurul exotic într-o adevărată provocare.

Pentru FANATIK, a povestit cum fiecare zi a adus o nouă aventură, dar și un program riguros de detoxifiere, rugăciune și reconectare spirituală. Împreună cu Andrei, aceasta a încercat să se bucure de fiecare clipă, chiar dacă odihna a fost lăsată pe plan secund din cauza entuziasmului și activităților continue.

„27 de zile am stat. Cele mai tari întâmplări… să mă gândesc! Ar fi multe de povestit pentru că fiecare zi a fost o aventură literalmente. Am vizitat locuri minunate, am trăit intens 18 ore din 24 (s-a dormit destul de puțin, din cauza entuziasmului). Am întâlnit oameni frumoși sufletește, ne-am disciplinat mai mult (program de mese, hidratare și detox).

Andrei a făcut și sport încă de pe la 7:00 dimineața. Ne-am purificat împreună la temple și ne-am rugat împreună mai mult pentru că ne-a permis timpul. Ahh, era să uit, Andrei mi-a gătit supă într-o tigaie (n.r. râde), căci nu avea oală la îndemână și eu aveam neapărată nevoie să mănânc ”curat” (n.r. de regim).”, a mărturisit Cristina de la Insula Iubirii, pentru FANATIK.

Cristina de la Insula Iubirii, la un pas de dezastru în Bali!

Deși vacanța în Bali părea desprinsă dintr-un vis, Cristina de la Insula Iubirii și fostul ei soț au trecut și prin momente mai puțin plăcute, care au transformat escapada exotică într-o adevărată provocare. au fost nevoiți să facă față unor situații medicale și unor episoade tensionate, din cauza vremii nefavorabile și a condițiilor din anumite zone vizitate.

„Ca și dificultăți am experimentat Bali belly (boala călătorului, un fel de enterocolită acută), de aceea am avut nevoie de mâncare ”curată”, regim alimentar! Slavă Domnului a trecut repede, cu ajutorul unei perfuzii și a multor medicamente, printre care și antibiotic.

Alt episod intens a fost când am ajuns pe o insulă (în Nusa Penida), jos în port era ca după război, neîngrijit. Mai mult de atât, era și furtună. Cu toate astea am plecat să facem snorkeling că era programat.

Așa că ne-am îmbarcat către un spot unde aveam să înotăm cu piscile de mare, numai că valurile au fost extrem de agresive, încât s-a facut cale întoarsă după 20 de minunte. Nu înainte să ”zbor” prin barcă.”, a relatat Cristina, despre vacanța cu peripeții, din Bali.

Aventură pe scuter transformată în coșmar pe șoselele haotice ale insulei

Pe lângă problemele de sănătate și condițiile meteo dificile, , în timp ce se deplasa cu scuterul prin haosul străzilor din Bali. Aventura pe două roți s-a transformat rapid într-un test al nervilor, mai ales când ea și iubitul ei au fost nevoiți să țină pasul cu șoferi extrem de grăbiți, pe un drum aglomerat și periculos.

„Și o altă sperietură am tras în trafic, pe scuter, când doi dintre șoferi ne-au imunizat în ceea ce privește viteza în traficul excesiv de aglomerat. Efectiv mi-am scos toate rugăciunile de la ”naftalină” și am făcut o mini febră musculară la brațe de cât de strâns mă țineam.

La coborâre am fost recunoscători că am ajuns cu bine la destinație. Precizez că eram pe scutere diferite, eu și Andrei, și ne pierdusem urma. Dar a coincis că amândoi am nimerit doi vitezomani.

Noi am ales să trăim simplu, așa că, costurile s-au învârtit în jurul sumei de 5000€ (cu tot cu zboruri). Rentabil, zic eu, la câte am vizitat și ținând cont și de activitățile bifate!”, a încheiat fosta concurentă de la Insula Iubirii.