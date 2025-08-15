Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare

Un turist a avut parte de o vacanță de coșmar. A vrut să aibă o amintire unică, însă selfie-ul cu elefant a fost la un pas de a-i fi fatal. Accidentat și fugărit de animalul masiv, bărbatul s-a mai ales și cu o amendă usturătoare.

Un turist și-a riscat viața pentru un selfie cu un elefant

Vacanța mult visată s-a transformat într-un coșmar pentru un turist. Dornic să facă o poză alături de un elefant, bărbatul a sfidat orice regulă. Acesta a pătruns într-o zonă forestieră restricționată, din dorința de a face un selfie cu un elefant. Nicio secundă nu a bănuit că asta s-ar putea transforma într-o cursă pentru supraviețuire.

Basavaraju a intrat în zona forestieră interzisă din sud-vestul Indiei, fără să se gândească o secundă că ar putea fi în pericol. Turistul a încercat să facă o poză cu animalul masiv, dar s-a trezit că aleargă pentru a-și salva viața. Vizitatorii prezenți în rezervația din Karnataka au filmat întregul moment.

Animalul sălbatic l-a călcat în picioare pe turist

În videoclipul respectiv, se poate vedea cum elefantul stă liniștit înainte de a se dezlănțui haosul. La un moment dat, elefantul traversează prin fața unei mașini și îl urmărește pe turistul care încerca să scape de el. Din nefericire, într-o clipă de neatenție, bărbatul s-a împiedicat și a căzut.

Acela a fost momentul în care elefantul nervos a ajuns la turist. de animalul masiv de la mai multe ori. În filmare se poate observa cu elefantul reușește să dea jos lenjeria și pantalonii bărbatului, apoi se retrage. În acel moment, Basavaraju nu a mai stat pe gânduri, ci a continuat să fugă pentru a se salva.

Din fericire, turistul a reușit să scape cu viață, deși a fost atacat de elefant. Acesta a fost dus la spital cu răni grave, iar acolo a primit îngrijirile medicale necesare. Potrivit martorilor, vina a fost în totalitate a turistului.

Potrivit unui bărbat care a asistat la întregul episod, elefantul mânca liniștit morcovi pe marginea drumului, în momentul în care Basavaraju s-a apropiat de el. Pentru a face un selfie perfect, bărbatul ar fi folosit blițul telefonului, fapt ce l-a înfuriat pe animal și l-a determinat să-l atace pe turist.

Bărbatul a scăpat cu viață, însă a fost amendat pentru gestul său

Pentru gestul său, turistul a primit o amendă de peste 200 de euro. Pe lângă amenda primită, bărbatul a fost obligat să facă un videoclip în care să își recunoască vina. În filmarea respectivă, turistul a admis că animalul a reacționat așa din cauza faptului că el nu a respectat normele de siguranță în sălbăticie.

Reprezentanții rezervației forestiere au declarat că astfel de comportamente sunt periculoase atât pentru turiști, cât și pentru animale. Tocmai de aceea, le-au recomandat tuturor să nu recurgă la astfel de gesturi.

„Astfel de cascadorii nesăbuite nu doar că pun în pericol viețile oamenilor, dar provoacă și comportamente imprevizibile și periculoase ale animalelor.”, au spus reprezentații rezervației, potrivit

India a implementat un sistem pentru a reduce numărul numărul victimelor atacurilor elefanților

Potrivit datelor, , mai mult decât orice altă țară. De asemenea, tot India este „acasă” pentru 60% din populația mondială de elefanți asiatici.

Datorită numărului mare de elefanți sălbatici, India a decis să implementeze un sistem de alertă pentru a diminua numărul atacurilor. În perioada 2023-2024, peste 600 de persoane au murit ucise de elefanții sălbatici. Numărul victimelor este alarmant, 15% dintre ele înregistrându-se numai în Chhattisgarh.

Implementarea sistemului de alertă pare că dă roade. Potrivit coordonatorului proiectului, în unele zone, numărul victimelor a scăzut considerabil. De exemplu, în jurul rezervației Udanti-Sitanadi, de la 5 persoane ucise în 2022 s-a ajuns la o singură victimă în 2023.

Pentru a fi în siguranță, sătenii își oferă numărul de telefon și datele de geolocalizare. Când un elefant se află la o distanță mai mică de 5 kilometri, aceștia primesc apeluri și mesaje. De asemenea, alertele sunt transmise în întregul sat cu ajutorul difuzoarelor.

În India, turiștii au mai fost atacați și de leoparzi

Din păcate, atacul elefantului nu a fost singurul incident în care animalele sălbatice au pus în pericol turiștii. Tot în India, s-a petrecut un episod similar, în care un leopard a atacat un grup de prieteni aflați la picnic, în regiunea Shahdol. Animalul sălbatic a atacat 60 de persoane, iar pe 3 dintre ele a reușit să le rănească.

Turiștii abia dacă au reușit să fugă din calea animalului. Leopardul a sărit din copaci direct asupra unui bărbat de 23 ani, care a fost prima sa victimă. Din fericire, acesta a fost salvat din ghearele fiarei de un grup de patru bărbați care s-au întors să îl ajute.

Conform presei locale, un ofițer de poliție și o femeie au fost și ei atacați de leopard, suferind răni grave la cap. În timp ce alergau pentru a se salva, alte zeci de persoane s-au ales cu răni minore.