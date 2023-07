Vacanța de vis, devenită un coșmar pentru Octavia Geamănu. Ce a pățit vedeta: ”Timpan fisurat, dureri crunte”

Octavia Geamănu a avut parte de o experiență neașteptată după o vacanță de vis. Deși trebuia să se relaxeze și să se întoarcă cu forțe proaspete acasă, iată că acum, aceasta se confruntă cu mari probleme medicale. Ce a pățit vedeta?

Ce a pățit Octavia Geamănu după ce s-a întors din vacanță

Octavia Geamănu Totul a mers bine, până în momentul în care aceasta a crezut că este răcită. A revenit acasă, avea nasul înfundat, așa că a tratat totul precum o simplă răceală.

Lucrurile aveau însă să evolueze într-un mod total neașteptat. Vedeta a ajuns în situația în care nu mai auzea deloc cu urechea dreaptă. A mers de urgență la spital la scurt timp după ce a venit din vacanță și a primit diagnosticul crunt.

Se pare că Octavia Geamănu avea otită, care a fost netratată. Medicul ORL-ist i-a dat imediat un tratament adecvat, însă vedeta continuă să fie devastată de cele întâmplate. Ultimele două săptămâni au fost cu adevărat crunte pentru ea.

Într-o postare pe contul personal de socializare aceasta povestește că ar fi prins otita din zbor. A ajuns să aibă dureri crunte rapid, timpan fisurat și chiar și sângerări în ureche. Ulterior s-a ajuns în stadiul în care nu mai auzea deloc cu urechea dreaptă.

După două săptămâni, vedeta încă nu aude bine cu urechea dreaptă

Acum ia antibiotice, dar și alte spray-uri și medicamente. Situația este însă una extrem de dureroasă, povestește aceasta. Mai mult de atât,

„Ultimele două săptămâni au fost crunte pentru mine. Am prins o otită din zbor (eu credeam că am alergie, apoi că am răcit – de unde și-un tratament aiurea de capul meu cu Nurofen ) care m-a adus în stadiul (rapid) de a avea timpan fisurat, dureri crunte, sângerari în ureche și lipsa auzului total la urechea dreaptă.

Încă nu aud total cu dreapta, dar am încredere că voi fi bine curând după câte antibiotice, spray-uri și medicamente am luat. Credeți-mă, e ceva serios! Și dureros”, a anunțat Octavia, pe pagina ei de socializare.

Contactată de cei la , vedeta a dezvăluit că nici măcar acum nu s-a vindecat complet. Deși au trecut deja două săptămâni, nu aude total cu urechea dreaptă. Speră însă ca după alte două săptămâni să își revină total.