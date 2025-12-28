Sport

Vacanță exotică pentru starul de la FCSB pe care Gigi Becali vrea 5 milioane de euro. Submarin și vizită în adâncuri printre pisici de mare!

Unul dintre starurile de la FCSB își petrece vacanța de iarnă într-un stil mare. Fotbalistul pe care Gigi Becali așteaptă cel puțin 5 milioane de euro a coborât în adâncuri! Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
28.12.2025 | 21:31
Vacanta exotica pentru starul de la FCSB pe care Gigi Becali vrea 5 milioane de euro Submarin si vizita in adancuri printre pisici de mare
ULTIMA ORĂ
Titularul de la FCSB, vacanță exotică printre pisici de mare. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Fotbaliștii de la FCSB profită din plin de scurta vacanță pe care o au în această iarnă. Unul dintre titulari s-a relaxat în adâncuri. Cine este jucătorul pe care Gigi Becali vrea o sumă importantă și a fost „cot la cot” cu pisicile de mare.

Vacanță exotică pentru titularul de la FCSB

SuperLiga se află în pauza de iarnă, iar jucătorii fiecărei echipe se bucură de scurtul timp liber pe care îl au la dispoziție înaintea cantonamentelor și a reluării competițiilor de fotbal.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu, cel care a intrat în direct pe internet din vestiarul echipei alături de un coleg, a mers alături de partenera sa în Tenerife unde au coborât cu submarinul în adâncuri. Loredana Turcanu, partenera sa, a imortalizat călătoria sub apă chiar pe contul său de TikTok, iar priveliștea este una deosebită.

@loredana.turcanu Things to check for this year✅ #underwater #submarine #exploringtheocean #diving #tenerife ♬ original sound – Jelle.Laeremans

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu este unul dintre cele mai bune produse de export pe care FCSB le are în acest moment în lot. Giovanni Becali a dezvăluit suma pentru care vărul său, Gigi Becali, este gata să îi dea drumul în străinătate portarului său.

ADVERTISEMENT
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 €...
Digisport.ro
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără

„La Târnovanu au trecut atâția ani, dar el își face în continuare treaba, e cuminte. Tot 5 milioane și la el, să vină oferta. Să vedem!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

  • 25 de ani are Ștefan Târnovanu
  • 4,5 milioane de euro este cota portarului de la FCSB în prezent
Radu Drăgușin a jucat din nou într-un meci oficial după 11 luni de...
Fanatik
Radu Drăgușin a jucat din nou într-un meci oficial după 11 luni de absență! Cum s-a descurcat fundașul român în Crystal Palace – Tottenham. Update
De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de...
Fanatik
De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de fapt, la Steaua. Ce implicare a avut Mircea Lucescu în transfer
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia...
Fanatik
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia se așteaptă la profituri de 180 milioane de euro pe sezon
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei...
iamsport.ro
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!