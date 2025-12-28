Vacanță exotică pentru starul de la FCSB pe care Gigi Becali vrea 5 milioane de euro. Submarin și vizită în adâncuri printre pisici de mare!

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii de la FCSB profită din plin de scurta vacanță pe care o au în această iarnă. Unul dintre titulari s-a relaxat în adâncuri. Cine este jucătorul pe care Gigi Becali vrea o sumă importantă și a fost „cot la cot” cu pisicile de mare.

Vacanță exotică pentru titularul de la FCSB

SuperLiga se află în pauza de iarnă, iar jucătorii fiecărei echipe se bucură de scurtul timp liber pe care îl au la dispoziție înaintea cantonamentelor și a reluării competițiilor de fotbal.

Ștefan Târnovanu, , a mers alături de partenera sa în Tenerife unde au coborât cu submarinul în adâncuri. Loredana Turcanu, partenera sa, a imortalizat călătoria sub apă chiar pe contul său de TikTok, iar priveliștea este una deosebită.

Things to check for this year✅

Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu este unul dintre cele mai bune produse de export pe care FCSB le are în acest moment în lot. Giovanni Becali a dezvăluit suma pentru care vărul său, Gigi Becali, este gata să îi dea drumul în străinătate portarului său.

„La Târnovanu au trecut atâția ani, dar el își face în continuare treaba, e cuminte. Tot 5 milioane și la el, să vină oferta. Să vedem!”,