Vacanța i s-a transformat într-un coșmar. Ce a pățit o româncă într-un hotel din cea mai cunoscută stațiune din Bulgaria. “Se auzeau 2-3 voci. Am așteptat dimineața să pot ieși din cameră”

O româncă a avut parte de o experiență terifiantă la un hotel din cea mai renumită stațiune din Bulgaria, Nisipurile de Aur. A fost trezită noaptea din somn de bătăi în ușa camerei. Ba chiar s-a apăsat și pe clanță, pentru a pătrunde înăuntru.

Experiență de coșmar pentru o româncă la un hotel din Nisipurile de Aur

Femeia a relatat clipele de groază pe un grup de facebook destinat românilor care-și petrec vacanțele în țara vecină. După ce a auzit bătăile în ușa camerei de hotel și după ce a văzut că se apăsa și pe clanță nu a mai dormit de teamă.

Turista a auzit bătăi și la ușile altor camere, iar de teamă să nu i se întâmple ceva nu a mai dormit până dimineață. În mod întâmplător a ajuns românca la hotelul cu pricina și l-a ales pentru că era singurul aproape de plajă. Nu-l recomandă nimănui.

”Bună dimineața. Scriu acest mesaj la 4.30 dimineața, mai mult ca o avertizare. Mare grija cu HOTEL BONITA- Nisipurile de aur. Nu recomand! Voiam sa las o recenzie și o părere personala vis a vis de hotel după cele 2 nopți de ședere, insa o fac mai repede din cauza NESIGURANTEI IN ACEST HOTEL..

Am ajuns aici pur întâmplător, fiind în trecere (după vacanta mea în alta statiune), am vrut sa vizitez 2 zile stațiunea Nisipurile de aur și a fost singurul hotel disponibil aproape de plaja.

Ceea ce ma face sa scriu acum este teama și nesiguranță pe care am simțit o aici, mai ales în cea de a 2-a noapte, în care în mod repetat la ora 2.30, 3.30 și 4.30 NOAPTEA s-a bătut insistent și s-a încercat intrarea în camera mea, și în alte câteva de pe palier (am auzit din somn asta) prima data.

Am stat de paza, nu am mai putut adormi de teama. Se auzeau 2-3 voci de bărbați, posibil în bulgara. Inițial am crezut ca au greșit camera, insistând la 4 5 uși de pe palier, a 2a oara la fel și a 3-a oara ai venit țintit la usa mea, la fel, au bătut de câte ori și au apăsat pe clanta usii sa intre inauntru fără ca eu sa zic ceva.”, a detaliat femeia pe grupul de facebook

Ce alte nereguli a sesizat românca la același hotel

Alte nereguli pe care le-a observat românca la aceeași unitate de cazare sunt legate mâncarea proastă. I s-au servit ”aceeași cartofi și orez în fiecare zi, fără gust”, conform spuselor sale. În plus, piscina este una minusculă comparativ cu dimensiunea hotelului.

este că accesul este permis doar până la ora 17:00 la piscină. De asemenea, hotelul, compus din 14 etaje, are maxim 10 locuri de parcare, iar barul se închide la ora 21:00. Mai mult decât atât frigiderul din cameră nu a funcționat.

După ce s-a interesat mai bine despre hotel, femeia Se bucură că nu a rezervat decât două nopți, deși a doua noapte a fost una albă, căci nu a mai dormit de frică să nu dea cineva buzna peste ea.