Vacanța în Grecia a unor români s-a transformat într-un coșmar. Au mers la apartamentul închiriat în Halkidiki, dar au fost nevoiți să-și caute altă cazare: ”Am fost victima unei escrocherii”

Vacanța în Grecia a unor români s-a transformat într-un coșmar. Au făcut rezervarea din timp, prin celebra platformă Booking, însă nimeni nu se aștepta la un astfel de deznodământ. Ce s-a întâmplat?

O persoană a povestit pe care a avut-o în urmă cu doar câteva zile. Într-o postare pe grupul Forum Thassos, aceasta le-a cerut sfatul și altor români, având în vedere cele întâmplate.

Se pare că mai mulți români au mers la apartamentul închiriat în Halkidiki. Au plătit 80 de euro pentru o singură noapte de cazare, însă nu au luat în calcul ce ar putea urma. Ajunși acolo, românii și-au dat seama că au fost înșelați.

Și așa, vacanța în Grecia s-a transformat într-un coșmar. Ajunși la locație, în interior zburau păsări, iar mizeria era una de nescris. Totodată, baia nu putea fi folosită, iar mobilierul din cameră era unul vechi.

Având în vedere condițiile, respectivii români au spus că nu pot să stea în acel apartament. Deși au vrut să își recupereze banii, proprietara le-a trântit ușa în față și ulterior nu le-a mai răspuns la mesaje.

Au încercat să îi contacteze pe cei de la Booking, însă au aflat că problema nu poate fi remediată de acolo. De asemenea, proprietarii nu vor să le dea banii înapoi, astfel că românii nu înțeleg ce s-a putut întâmpla. În acest caz, ei au cerut sfaturi și de la alte persoane.

”Pe holuri zburau păsări”

„Bănuiesc că am fost victima unei escrocherii prin intermediul booking, iar acum acest site nu vrea în niciun fel să-și recunoască problema. În aprilie am făcut o rezervare la Mini în localitatea Possidi, prin booking.com.

Am ajuns în dată de 1 iulie, proprietara mi-a trimis un mesaj cu un număr de telefon al altei persoane care urmă să ne deschidă apartamentul. Am sunat-o și ne-a invitat în interiorul locației (vorbea engleză foarte prost). În interior am avut cea mai neplăcută surpriză, pe holuri zburau păsări și aveau cuiburi, o mizerie de nedescris, camera cu mobilier foarte vechi și baia era de nefolosit, totul murdar și ruginit.

Am făcut câteva poze, i-am spus acelei persoane că nu putem rămâne în condițiile acelea insalubre și ne-a trântit ușa în nas. Imediat am încercat să dăm de proprietara care nu a răspuns la mesaje. Prin urmare am luat legătură cu serviciul clienți de la booking care ne-a promis că va rezolva situația. Astăzi am primit mesaj și de la ei că nu ne pot compensa și că va trebui să ne rezolvăm problema cu proprietarii apartamentului”, a fost o parte din postare persoanei care a ajuns în vacanță.

Ce spun alți români despre vacanța din Grecia transformată într-un coșmar

Deși proprietarii au spus că nu vor da niciun ban înapoi, , speră la o rezolvare. Se pare însă că și alte persoane au avut experiențe similare.

Un internaut, spre exemplu spune că dacă pozele sunt reale, atunci locația trebuie să aibă cel puțin 50 d evaluări. Alții în schimb le-au recomandat să fie mai vigilenți data viitoare, în timp ce alte persoane i-au îndemnat să meargă în instanță.

„Pozele sunt reale. Ați închiriat o gloabă de cazare care nici măcar nu e prezentată a fi altceva. Nu o sa va dea booking nimic pt nisip pe terasă și un cuib de păsări pe un hol exterior”, ”Aveți mai multă grijă data viitoare.

Pe booking sunt mai multe poze cu priveliștea decât cu apartamentul. Și este doar o recenzie pe baza căreia a fost stabilită nota. Singura variantă pe care o aveți la îndemână este să-i acționați în instanță pe proprietari”, au fost alte două comentarii.