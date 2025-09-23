Vacanță în mijlocul sezonului. Decizia care a provocat ruptura definitivă dintre antrenor și conducere la un club din Superliga României

Liviu Ciobotariu s-a despărțit de Petrolul după nouă etape, timp în care echipa a acumulat doar șase puncte. Deși își începuse bine mandatul, ploieștenii terminând neînvinși stagiul de pregătire din Slovenia, lucrurile s-au stricat pe parcurs.

Liber de luni până vineri în mijlocul sezonului

Ciobi s-a despărțit în condiții amiabile de Petrolul, încasând doar salariul la zi. Decizia s-a luat după ce ploieștenii au pierdut acasă, scor 0-3 cu Dinamo, eșec care a pus capac nemulțumirii fanilor, care i-au cerut vehement demisia.

Înaintea acestei partide a avut loc însă un episod cel puțin bizar la o echipă de fotbal, aflată în plin campionat. După meciul cu Farul, pierdut și el, scor 1-2, fotbaliștii ploieșteni au primit liber de luni seara până vineri dimineața.

O decizie ciudată luată de fostul antrenor, mai ales în contextul în care echipa avea doar șase puncte și niște parametri fizici dezolanți. Petrolul era și este echipa din Superligă cu cele mai puține goluri marcate, cele mai puține șuturi pe poartă și cele mai puține cornere.

Neagoe preia azi echipa

În cele din urmă, ă. Ploieștenii au fost nevoiți să se bazeze pe un cuplu interimar la meciul cu Unirea Slobozia, unde pe bancă au stat Bebe Bărbulescu și Vali Bădoi.

S-a ajuns la el după ce tratativele cu Bergodi nu s-au concretizat, italianul refuzând să se întoarcă acum în Superligă.

Primul pe lista Petrolului, după plecarea lui Ciobotariu, a fost însă Florin Pîrvu. Acesta nu afost lăsat de conducerea celor de la FC Voluntari să plece, deoarece ilfovenii și-au stabilit ca obiectiv promovarea în primul eșalon.

„În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental!”

„Da, îl vom da pe Florin Pârvu la Superligă. Își dorește foarte mult să fie acolo și va antrena acolo în sezonul viitor, când FC Voluntari va promova. Nu se pune problema să plece. În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental, a spus președintele Bogdan Bălănescu la FANATIK Superliga.

„Petrolul, ca să revin, a făcut o solicitare din partea lui Claudiu Tudor, care a insistat ca Florin Pârvu să revină la Petrolul. I-am spus care este situația lui Florin Pârvu la Voluntari și s-au închis discuțiile.

Am apreciat acest lucru. Și ei au înțeles situația lui Florin la Voluntari și nu au insistat foarte mult, pentru că au văzut vehemența noastră. Nu s-a pus problema!”, a mai spus Bogdan Bălănescu la FANATIK SUPERLIGA.