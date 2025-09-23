Sport

Vacanță în mijlocul sezonului. Decizia care a provocat ruptura definitivă dintre antrenor și conducere la un club din Superliga României

Înaintea despărțirii de Petrolul, Liviu Ciobotariu le-a dat liber fotbaliștilor ploieșteni de luni seara până vineri dimineața, iar la următorul meci lupii au pierdut cu 0-3
Catalin Oprea
23.09.2025 | 08:30
Vacanta in mijlocul sezonului Decizia care a provocat ruptura definitiva dintre antrenor si conducere la un club din Superliga Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Petrolul a pierdut si la Slobozia, dupa plecarea lui Ciobotariu FOTO sportpictures

Liviu Ciobotariu s-a despărțit de Petrolul după nouă etape, timp în care echipa a acumulat doar șase puncte. Deși își începuse bine mandatul, ploieștenii terminând neînvinși stagiul de pregătire din Slovenia, lucrurile s-au stricat pe parcurs.

ADVERTISEMENT

Liber de luni până vineri în mijlocul sezonului

Ciobi s-a despărțit în condiții amiabile de Petrolul, încasând doar salariul la zi. Decizia s-a luat după ce ploieștenii au pierdut acasă, scor 0-3 cu Dinamo, eșec care a pus capac nemulțumirii fanilor, care i-au cerut vehement demisia.

Înaintea acestei partide a avut loc însă un episod cel puțin bizar la o echipă de fotbal, aflată în plin campionat. După meciul cu Farul, pierdut și el, scor 1-2, fotbaliștii ploieșteni au primit liber de luni seara până vineri dimineața.

ADVERTISEMENT

O decizie ciudată luată de fostul antrenor, mai ales în contextul în care echipa avea doar șase puncte și niște parametri fizici dezolanți. Petrolul era și este echipa din Superligă cu cele mai puține goluri marcate, cele mai puține șuturi pe poartă și cele mai puține cornere.

Neagoe preia azi echipa

În cele din urmă, Ciobotariu a plecat de la Petrolul, unde a avut cel mai slab mandat din întreaga lui carieră. Ploieștenii au fost nevoiți să se bazeze pe un cuplu interimar la meciul cu Unirea Slobozia, unde pe bancă au stat Bebe Bărbulescu și Vali Bădoi.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Așa cum FANATIK a anunțat încă de ieri, perioada de instabilitate se va termina odată cu instalarea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică. S-a ajuns la el după ce tratativele cu Bergodi nu s-au concretizat, italianul refuzând să se întoarcă acum în Superligă.

ADVERTISEMENT
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de...
Digisport.ro
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele

Primul pe lista Petrolului, după plecarea lui Ciobotariu, a fost însă Florin Pîrvu. Acesta nu  afost lăsat de conducerea celor de la FC Voluntari să plece, deoarece ilfovenii și-au stabilit ca obiectiv promovarea în primul eșalon.

„În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental!”

Da, îl vom da pe Florin Pârvu la Superligă. Își dorește foarte mult să fie acolo și va antrena acolo în sezonul viitor, când FC Voluntari va promova. Nu se pune problema să plece. În afara contractului pe care îl avem cu Florin Pârvu, este și un contract sentimental, a spus președintele Bogdan Bălănescu la FANATIK Superliga.

ADVERTISEMENT

„Petrolul, ca să revin, a făcut o solicitare din partea lui Claudiu Tudor, care a insistat ca Florin Pârvu să revină la Petrolul. I-am spus care este situația lui Florin Pârvu la Voluntari și s-au închis discuțiile.

Am apreciat acest lucru. Și ei au înțeles situația lui Florin la Voluntari și nu au insistat foarte mult, pentru că au văzut vehemența noastră. Nu s-a pus problema!”, a mai spus Bogdan Bălănescu la FANATIK SUPERLIGA.

 

 

 

 

Cine e misterioasa femeie din spatele noului Balon de Aur. Femeia care își...
Fanatik
Cine e misterioasa femeie din spatele noului Balon de Aur. Femeia care își ascunde chipul are milioane de vizualizări pe tik tok
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Un gigant din Spania, aproape să fie vândut unui fond de investiții american!...
Fanatik
Un gigant din Spania, aproape să fie vândut unui fond de investiții american! Clubul este evaluat la 2.5 miliarde de euro
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce a titrat ziarul de casă al Barcelonei după ce Dembele 'i-a luat...
iamsport.ro
Ce a titrat ziarul de casă al Barcelonei după ce Dembele 'i-a luat fața' lui Yamal la Balonul de Aur
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!