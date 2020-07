Vacanţă la Nisipurile de Aur, pe timp de COVID. Declaraţia necesară la graniţă şi măsurile luate de bulgari. Reportaj Fanatik

Pandemia a făcut ravagii și în ceea ce privește economia bulgărească, iar turismul a fost cel mai afectat până pe 15 iunie, când s-au redeschis granițele pentru români fără să fii nevoit să stai în carantină 14 zile, nici când te întorci în România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 29 iunie, noi am plecat spre Bulgaria și, în ciuda temerilor apărute în spațiul online sau pe TV, am trecut foarte uşor frontiera pe la Vama Veche. Roțile autoturismului sunt dezinfectate temeinic, apoi te opresc, le arați actele, le dai declarația pe proprie răspundere care poate fi descărcată AICI, îți iau temperatura, noi nici n-am coborât din mașină, au venit ei. Și cu tot cu achiziționarea vignietei pentru Bulgaria, care este 40 de RON pentru 7 zile și 80 de RON pentru o lună, am stat 10 minute la vamă și am plecat mai departe.

Cum e vacanța în Bulgaria, pe timp de pandemie. Reportaj de pe litoralul bulgăresc, de la Nisipurile de Aur

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drumul până la Nisipurile de Aur a fost liber și a fost o încântare deoarece suntem în perioada în care lavanda este înflorită pe marginea drumului și n-am ratat ocazia de a imortaliza momentul și a ne bucura de mirosul ei, iar tabloul este completat de sutele de eoliene.

ADVERTISEMENT

Am oprit la Balcic să mâncăm, ocazie cu care l-am întrebat pe directorul restaurantului cum este atmosfera acum pentru că în legătură cu prețurile ne-am convins. Sunt mult mai mici decât în România.

”La Balcic nu a fost niciun bolnav de coronavirus de la începutul pandemiei și să sperăm că lucrurile vor rămâne așa. Restaurantul nostru respectă toate normele speciale de igienă și abia așteptăm ca românii să vină în număr mare ca în alți ani pentru că cei care au făcut-o ne-au spus că aici nu simt că este pandemie. Oamenii se relaxează și se bucură de un concediu minunat. În timpul săptămânii sunt mai puțini turiști ca în anii anteriori, dar în weekend sunt destul de mulți”, ne-a declarat managerul restaurantul Ariciu, care este chiar la intrarea spre castelul Reginei Maria și unde găsești meniu în română.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Apoi am plecat spre Nisipurile de Aur, iar la hotel am observat primele schimbări față de anii precedenți: perete de plexiglas la recepție, măști și dezinfectante cum intri în hotel, n-ai voie să urci în lift cu persoane necunoscute. Cu toate acestea, personalul care ne-a întâmpinat, cu cartela spre o vacanţă perfectă, a fost foarte amabil şi mereu zâmbitor. De ce?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reguli stricte în Bulgaria: nu mai ai voie să te servești singur, chiar dacă este bufet suedez

Românii sunt mai importanți ca niciodată pentru hotelierii bulgari. Rușii, moldovenii, ucrainienii și israelienii care veneau an de an într-o proporție mare în țara de la Sud de Dunăre pentru a-și petrece concediul de vară în acest an n-au mai putut să vină din cauza restricțiilor. Așa că românii sunt piața principală pe care ei trebuie să o atragă pentru ca afacerile să rămână în viață după acest sezon.

Și, deși atmosfera este foarte relaxată și nu simți că este pandemie, la hotelul unde am fost cazați s-au luat toate măsurile impuse de lege pentru a te simți în siguranță. La masă nu mai ai voie să te servești singur, chiar dacă este bufet suedez, sunt ospătari care-ți pun ce și cât vrei în farfurie în spatele unui perete de plexiglas. Ai măști și dezinfectant peste tot, dar, ce-i drept, românii nu le prea poartă în interiorul hotelului, ci doar cei din staff, care sunt obligați la fel ca în România. Diferența este că dacă în țara noastră nu poți mânca încă în restaurant, în Bulgaria se poate. Există o obsesie pentru curățenie, iar, dacă stai în hotel după 11 noaptea, îi vei vedea pe oamenii echipați cu combinezoane care dezinfectează toate spațiile comune. Se păstrează distanța între mese, la fel în cazul şezlongurilor la piscină și pe plaja privată, unde totul este dezinfectat zilnic cu soluții speciale. De asemenea, filtrele pentru aparatele de aer condiționat se schimbă în fiecare lună. Aquapark-ul, cele două piscine interioare și cele pentru copii funcționează normal, iar oamenii se distrează fără grija că se vor infecta.

ADVERTISEMENT

”De când am deschis ambele hoteluri ne-am bazat în principal pe piața din România, dar acum mai mult ca niciodată ne vom strădui ca aceștia să simtă cât de importanți sunt pentru noi și vom face totul pentru a le asigura o vacanță de neuitat petrecută în siguranță. Ne-am luat toate măsurile împotriva acestui coronavirus care ne-a dat tuturor pentru o perioadă viața peste cap. De asemenea, vom face totul ca românii care până acum călătoreau în Spania, Italia, Franța sau destinații mai îndepărtate, dar nu au mai putut pleca din cauza restricțiilor impuse de pandemie sau pur și simplu de teama de a mai călători cu avionul, să se simtă extraordinar la noi și să revină și anii viitori și să le spună și altora că Bulgaria este o destinație extrem de frumoasă, unde ajungi repede, iar raportul calitate-preț este extrem de bun comparativ cu alte țări”, ne-au declarat reprezentanții hotelului Prestige Deluxe Aquapark Club din Nisipurile de Aur.

Hotelierii bulgari și-au revenit încet, dar sigur, după pandemie. Pe 29 iunie, când am ajuns în Bulgaria, se simțea că încă lucrurile n-au intrat în normal. Multe hoteluri închise, dar stațiunea era destul de animată în Nisipurile de Aur, iar în Balcic noroc cu autocarele cu români care vin an de an să viziteze castelul Reginei Maria, pentru că ei erau singurii care mai animau stațiunea, fiind mai pustie ca niciodată.

ADVERTISEMENT

De la 1 iulie, s-au deschis multe stabilimente pe litoralul bulgăresc și peste tot se vorbește românește

În doar câteva zile lucrurile s-au schimbat. De la 1 iulie, s-au deschis multe stabilimente și peste tot se vorbește românește deoarece predominanți sunt turiștii români. La hotel, pe plajă, la magazinele deschise acum toate, pe terase, la bungee-jumping, care sunt principala atracție pentru copii, peste tot sunt români, iar bulgarii îți răspund și ei în limba ta ca să te atragă să te întorci!

Poliana, din Varna, care are un loc amenajat pentru bungee jumping în Nisipurile de Aur de 23 de ani, ne-a explicat în română cum coronavirusul le-a afectat afacerea și cum îi privește ea pe români.

”Am deschis bungee-jumpingul acum 3 zile anul acesta. De obicei începeam de Paște, deci pentru mine au fost 3 luni în care nu am produs niciun ban. Aveam foarte mulți clienți înainte, tatăl meu a fost primul care a deschis această afacere în stațiune. Este o diferență uriașă între câți copii veneau anul trecut și câți au venit în aceste 3 zile. Eu sper să fie bine până la finalul sezonului. Mie îmi plac foarte mult românii, am mulți prieteni, îmi place limba voastră. Sunt bulgari care spun că nu le plac românii, dar cum să nu-ți placă? Ei îți aduc cei mai mulți bani, cum să nu-i apreciezi și să-i respecți? Avem dezinfectant, dar măști nu putem pune. Aici în Nisipuri nu sunt cazuri, dar în Varna au fost declarate, dar nu cred că sunt reale. Când aveam 8 cazuri pe zi ne-au închis în case, acum sunt 150 pe zi și putem face ce vrem. De ce? Ei pur și simplu au distrus economia”, ne-a declarat Poliana.

Românii au ales în acest an Bulgaria deoarece prețurile sunt mult mai mici decât pe litoralul nostru. Un hotel cu “all inclusive”, piscine, săli de fitness, spa, plajă privată pe malul mării și aquapark este doar 47 de euro de persoană în iulie și august, în timp ce în Mamaia dai banii aștia doar pe camera de hotel. Totuși, mulți turiști din țara noastră s-au temut să plece din România din cauza fake-news-urilor.

”Pandemia a dat lucrurile peste cap în ceea ce privește vânzarea pachetelor pentru destinația Bulgaria, acestea au scăzut cu 40%. Deși există interes și dorință din partea turiștilor români să rezerve o vacanță pe litoralul bulgăresc, multitudinea de știri fără o documentație reală și chiar rău intenționate creează confuzie și îi împiedică pe turiști să facă rezervări noi.

Dar cei care au rezervat în perioada de Early Booking și nu au anulat între timp se vor bucura de o vacanță frumoasă petrecută în siguranță în Bulgaria pentru că autoritățile lor, dar și hotelierii au luat toate măsurile pentru a nu exista pericol de infectare în vacanță. Românii care au mers în această perioadă în țara vecină și s-au întors ne-au trimis un feedback pozitiv, ei simțindu-se în deplină siguranță la bulgari și s-au bucurat de o vacanță frumoasă la un raport calitate-preț foarte bun”, ne-a declarat Lucian Badîrcea, director general Iri Travel, cel mai important tour operator din țară pentru destinația Bulgaria.

Și așa este. Românii se simt foarte bine în Bulgaria, iar cei care alegeau destinații mai sofisticate din vest sigur se vor întoarce și anii viitori aici pentru că serviciile sunt asemănătoare, plajele sunt superbe, fără alge, cu nisip, nu cu pietre, iar un sezlong cu umbrelă este 4 leva sau 10 lei în banii noștri. Cel mai bine însă este să schimbă leva în România sau la vamă, deoarece în stațiuni cursul valutar nu este bun.

O vizită la biserica Sfântul Gheorghe din Balcic, în vacanţa petrecută în Bulgaria

Duminică am mers la biserica Sfântul Gheorghe din Balcic la Sfânta Liturghie, la doar 200 de metri de Primărie, situată pe un deal de unde se vede marea, afară fiind un loc de joacă pentru copii. Bulgarii nici în plină pandemie n-au închis bisericile, fiind una dintre puținele țări în care s-a putut merge în Săptămâna Mare și de Înviere la slujbele de Paște. Ceea ce ne-a mirat este că la biserică ne-am întâlnit cu mulți români veniți în vacanță. Toți veniți cu măști, au respectat distanța între persoane și unii dintre ei s-au împărtășit pentru că în România încă nu poți face asta în timpul slujbei. Părintele i-a primit pe toți cu multă bucurie și le-a spus ”Doamne ajută” în română.

”Nu înțelegem bulgara deloc, dar am asistat la toată slujba și ne dăm seama când se spune Tatăl Nostru, Crezul sau alte rugăciuni și le spunem în gând în limba noastră. Ne-am bucurat pentru că am putut să ne aducem și copii și să-i împărtășim”, ne-au mărturisit românii prezenți la slujbă.

După slujbă, fiind duminică, am mers pe faleza din Balcic, care a fost refăcută complet, și n-ai spune că ești într-un oraș din Bulgaria, ci într-unul sofisticat din Italia. De asemenea, blocurile și hotelurile care erau anii trecuți în construcție acum sunt stabilimente de lux care-și așteaptă turiștii în plină pandemie cu toate măsurile de protecție. Pe plajă oamenii săreau în apă, iar alții mergeau spre castelul Reginei Maria, locul de suflet unde cea mai importantă femeie din istoria noastră a cerut să-i fie înmormântată inima, care după ce România a pierdut Cadrilaterul a fost strămutată în țară, în prezent fiind la Pelișor. Pentru acest loc trebuie să știți că în interior nu vă lasă cu mască, dar în grădinile castelului, da. Și nu ratați acest loc mirific dacă veniți în Bulgaria. Te vor întâmpina cascade, sute de trandafiri, plante spectaculoase, bisericuța Stella Maris, toate amplasate în așa fel încât din orice loc să poți să vezi marea. Ba mai mult, de ceva ani, te poți și caza în vilele construite de Regina Maria pentru copii săi, oaspeți sau pentru suita sa, tot ce trebuie să faci este să faci rezervare pe site-ul castelului.

Revenind la Nisipurile de Aur, stațiunea îi așteaptă pe români. Marea este curată, nisipul este fin, nu există pietre în apă, sezlonguri ieftine, iar ca atracții mai sunt Roata mare, Turnul Eiffel în miniatură cu o terasă la jumătatea lui, tarabele cu magazine dintr-un capăt al altuia al stațiunii, poneiul Charlie și locurile de joacă gonglabile pentru copii, trenulețele care te plimbă dintr-un capăt în altul pentru doar 4 leva, dar și plimbările seara pe malul mării, sub clar de lună. Marea este foarte caldă zi și noapte, iar românii care vor alege în acest an Bulgaria sigur nu vor regreta. Cel puțin, noi n-am făcut-o.