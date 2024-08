Vacanța li s-a transformat într-un coșmar. Ce a pățit o familie de români când a ajuns în camera unui hotel all inclusive din Grecia: ”Și-au bătut joc de banii noștri”

Vacanța li s-a transformat într-un coșmar. Ce a pățit o familie de români când a ajuns în camera unui hotel all inclusive din Grecia. Aceștia sunt de părere că agenția și-a bătut joc de banii pe care i-au achitat pentru acest sejur.

Concediul lor a devenit o mare neplăcere. Prin ce a trecut o familie de români la cazarea unui hotell all inclusive din Grecia

Concediul lor a devenit o mare neplăcere. Prin ce a trecut o familie de români la cazarea unui hotell all inclusive din , unde a mers pentru a sărbători un eveniment important din viața lor. Din păcate, au trecut printr-o experiență terifiantă.

ADVERTISEMENT

Aceștia au povestit că au găsit mizerie, furnici și șopârle în camera în care ar fi trebuit să doarmă. Totul s-a petrecut în Creta, unde românii au rămas uimiți de condițiile insalubre pentru care au plătit bani frumoși.

Românii stabiliți în Ploiești, județul Prahova, au achitat 1.711 euro pentru un sejur all inclusive, însă au avut parte de un șoc imens. Turiștii nu au acceptat condițiile de la hotel și au cerut să fie mutați în altă parte.

ADVERTISEMENT

„Vacanța ar fi trebuit să fie un cadou pentru fiica mea, după examenul de Evaluare Națională și admiterea la liceu. Am găsit o cameră insalubră, un grup sanitar mizerabil, am plătit TV, dar, ce să vezi, nu era TV.

Furnici la tot pasul, inclusiv de șopârle am avut parte în acea cameră. Cinci zile cât am stat în Grecia a trebuit să schimbăm trei hoteluri. Am stat mai tot timpul cu bagajele pregătite, dorind să fim mutați”, a povestit turista pentru .

ADVERTISEMENT

Turista din România, reclamație la ANPC

„Nimeni nu ne lua în seamă. Cei de la agenție nici nu s-au sinchisit să ne răspundă la mesaje și telefoane, fiindcă ei sunt vinovați, știau clar unde ne trimit. Adică și-au bătut joc de banii noștri, dar și de vacanța de care ne doream să ne bucurăm”, a completat femeia.

Românca a mai dezvăluit că s-a văzut nevoită să facă reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acuzând agenția de reclamă mincinoasă. Turista vrea ca agenția să își asume întreaga răspundere pentru .

ADVERTISEMENT

A primit un răspuns, dar nu a fost tocmai pe placul său. ANPC i-a sugerat să ajungă la o înțelegere amiabilă cu agenția de la care a cumpărat biletele pentru sejurul all inclusive din Grecia. Femeia nu crede că va ajunge la un numitor comun cu operatorul economic.

„Dacă nu ajungeți la o înțelegere cu acesta și considerați că vă sunt încălcate drepturile, vă rugăm să-i solicitați un punct de vedere în scris. În cazul în care răspunsul nu este unul satisfăcător, puteți să depuneți o reclamație/sesizare ce se va rezolva în termenul legal”, i-a transmis Protecția Consumatorului turistei.