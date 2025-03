Vacanța li s-a transformat într-un coșmar după ce au plătit mii de euro pentru ea. Țara pe care trebuie s-o evite toți românii, e cea mai mare țeapă

O familie de români a trecut printr-o situație halucinantă, vacanța lor fiind transformată într-un adevărat coșmar. Oamenii au plătit mii de euro pentru a petrece câteva zile în Cancun, Mexic.

Coșmarul prin care au trecut trei români. Și-au planificat o vacanță în Mexic, dar au fost întorși din drum

Cei doi români, din județul Dolj, împreună cu copilul lor, și-au planificat o vacanță în Mexic, însă nu au ajuns la destinație deoarece nu au fost lăsați să urce în avion. Li s-a spus că au un bagaj de cală nejustificat de mic pentru perioada pe care ar fi trebuit să o petreacă în Cancun, arată

Cazul a avut loc în noiembrie 2022, iar acum, la aproape trei ani de la incident, românii au reușit să-și recupereze banii pierduți. Familia a achiziționat un pachet turistic de șapte zile, în valoare de peste 6.000 de euro, de la agenția de turism Touropa SRL.

În acest preț aveau incluse biletele de avion pe ruta București – Cancun, cu escală la Paris, cazarea la hotel, transportul de la aeroport către unitatea de cazarea, precum și asigurarea de călătorie. Însă, ajungi pe aeroportul din Franța, oamenii nu au fost lăsați să se îmbarce în avionul cu destinația Cancun.

Reprezentanții Air France nu le-au explicat cu exactitate care este motivul. În cele din urmă, românii au fost înștiințați printr-un e-mail că decizia privind refuzul îmbarcării a fost luată deoarece „bagajul de cală nu era adecvat pentru cele 12 săptămâni” pe care urmau să le petreacă în Mexic.

Ce explicație au primit turiștii

Însă, sejurul familiei era de șapte zile, iar oamenii aveau vize de călătorie pentru SUA și nu doreau să imigreze. Prin urmare, românii au dat în judecată agenția de turism și compania aeriană.

Pe de altă parte, Air France susține că rezervarea la hotel a românilor nu era plătită în avans, biletele au fost cumpărate cu o zi înainte, iar pașapoartele au fost reînnoite cu o lună mai devreme. Reprezentanții Air France au bănuit că familia avea intenția de emigra.

Această variantă a fost contrazisă de documentele de călătorie, care au demonstrat că pachetul achiziționat de la agenția de turism era de 7 zile și a fost plătit integral înainte de zbor. În ianuarie 2025, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca Air France să plătească românilor biletele de avion și daune morale în valoare de 5.000 de lei.

„Suntem întâmpinați prost «doar că suntem români»”

Nu este singurul caz relatat de români care au dorit să călătorească în Cancun. Pe Facebook a fost creat un grup cu peste 1.200 de membri, denumit „Români reținuți în Cancun, Mexic”, unde există sute de povești cu experiențe similare.

„Eu am fost pe 28 noiembrie (2024 – n.r.) și nu s-au schimbat deloc. Ne-au întors din drum fără un motiv specific. Locuiesc în Germania, aveam toate actele, și soțul, și fata în regulă, unele traduse în spaniolă. Știm să vorbim spaniola și aveam hotelul cumpărat, plus că ne așteptau la ieșire, deci nu aveau de ce să ne trimită înapoi, doar singurul motiv pentru că eram români”.

„Deși nu este prima dată când vizitam Mexicul, este prima dată când suntem întâmpinați prost «doar că suntem români». Am zburat din Paris zbor direct Cancun, 2 adulți și 2 copii. Când am ajuns în aeroport, au început întrebările și a trebuit prezentate pe hârtie toate actele cerute pe MAE. Am primit viza până la urmă pe 3 luni (cred că ne-au ajutat multiplele vize pe care le avem în pașapoarte), doar că atitudinea pe care a avut-o agentul vamal față de noi mi-a lăsat un gust amar, și, cu siguranță, nu o să mai vizităm Mexicul în viitorul apropiat”, sunt doar două dintre aceste relatări.

Mexic a devenit una dintre țările pe care turiștii le evită de câțiva ani, în contextul în care autoritățile din acest stat au impus măsuri stricte privindu-i pe români. Situația are loc pentru a preveni migrația ilegală în SUA, dar și din cauza , compuse din români. Un caz celebru este cel al