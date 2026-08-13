„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”

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Marius Șumudică a refuzat oferta de a reveni ca antrenor la CFR Cluj și a tras concluziile pentru care ardelenii arată catastrofal în acest moment din punct de vedere sportiv. Bomboana pe colivă a fost înfrângerea din prima manșă a dublei cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League, acolo unde „feroviarii” au pierdut cu 0-5.

Marius Șumudică a dezvăluit cauzele dezastrului de la CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate motivele pentru care . și a vorbit inclusiv despre fostul tehnician al ardelenilor, Antonio Folha. Șumudică l-a făcut praf pe tehnicianul portughez și strategia acestuia din cantonamentul de vară.

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„Asta e cea mai mare prostie. Eu nu știu dacă fac bine sau nu. Dar eu și în Cupa României au juca cu cel mai bun 11 ca să mă calific. Nu m-ar interesa dacă la finalul săptămânii aș juca cu FCSB sau cu Universitatea Craiova. Nu m-ar interesa. Asta e o mare prostie. Ok, schimbi 2-3 jucători, dar să schimbi 5-6, jumătate de echipă, e o mare prostie. Să schimbi toată echipa pe început de sezon, că nu au prospețime, că nu au nu știu ce.

Și scoțându-l pe Neluțu Varga din ecuație, a fost un deja vu. Eu știu foarte bine, am văzut datele, am văzut ce s-a întâmplat acolo. Perioada de pregătire și ce au făcut în vară… Vacanță plătită! Și asta e o cauză extrem de importantă. Să mergi în cantonament și să faci un antrenament pe zi în stagiul de pregătire, e strigător la cer! Fiecare antrenor are filozofia lui. Unul lucrează mai mult cu mingea, altul pune mai mult accent pe pregătirea fizică…

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Dar datele care mi-au fost arătate, tot ce s-a întâmplat la CFR Cluj în această vară este pur amatorism! Și vorbesc datele. Eu nu stau să analizez filozofia lui Folha, nu mă interesează, nu stau să vorbesc despre un alt antrenor. Eu vorbesc de date, de ceea ce mi-a prezentat preparatorul fizic, care e un preparator foarte bun, care a lucrat cu mine la CFR în perioada în care am fost și care a fost la națională atâta timp. Și cu Edi și cu Mircea Lucescu: Cristi Dragotă”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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CFR Cluj, dezastru cu Tromso

Apogeul dezastrului din acest start de sezon de la CFR Cluj a fost prima manșă a dublei cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League. Ardelenii au pierdut cu 0-5 pe „Dr. Constantin Rădulescu”

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„Când am văzut un jucător, nu vreau să dau nume, că a avut 0 metri de sprint 3 meciuri la rând, mi-a căzut fața pe birou. Despre ce vorbim? Apoi am intrat, am aprofundat și l-am întrebat pe Cristi ce s-a întâmplat. Asta a fost filozofia. Atunci am dat răspunsul și ceea ce cred eu că a stat la baza acestor rezultate negative.

E posibil să te duci în cantonament și să nu ai sesiuni duble? În pre-sezon? Să faci un antrenament pe zi în pre-sezon? Și să nu depășești 60-70 de minute în antrenamentul respectiv? Faci un antrenament mai complex, de 90 de minute, faci volum, dar, mă, frate, să faci un antrenament și ăla să fie, așa, lasă-mă să te las. Vorbesc de cifrele care mi-au fost puse în față. Erau jucători care mergeau la Ciprian Deac și îi spuneau ‘Cipri, hai să mergem și noi cu tine în sală să ne mai antrenăm și noi!’”, a adăugat antrenorul în vârstă de 55 de ani.

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