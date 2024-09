Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români. Au plătit 3000 de euro la un hotel de 5 stele din Turcia, dar când au ajuns în cameră s-au speriat: „M-am trezit cu gandacii pe mine”

O familie de români a visat la o vacanță relaxantă în Turcia și nu s-a uitat la bani atunci când a făcut rezervarea. Totuși, ce au găsit turiștii atunci când au ajuns la hotel a fost de necrezut. Tot sejurul le-a fost distrus.

Vacanță de coșmar pentru o familie de români

Chiar dacă este începutul lunii septembrie, astfel că mulți români se bucură de temperaturile ridicate, fie că sunt în țară sau în străinătate. În aceste condiții, o familie care și-a dorit un sejur de vis, și-a făcut rezervare la un

Turiștii au plătit 3000 de euro pentru persoane. În schimb, ar fi trebuit să se simte regește. Realitatea nu a fost deloc așa. Când au ajuns la cazare, s-au îngrozit de ceea ce au primi și și-au dat seama că vor avea parte de o vacanță de coșmar: „gândaci, AC care curge și nu funcționează, așternuturi murdare și păianjeni”.

Și-au spus povestea pe un grup dedicat de Facebook și au explicat, în secțiunea de comentarii, că atunci când au cerut explicații, au fost luați în râs. „Nu interesează pe nimeni. Am cerut să vorbesc cu managerul. Mi s-a spus că e o glumă că la 6.43, când m-am trezit cu gândacii pe mine, să cer așa ceva. Au zis că ne schimbă camera. Dar mi se pare aberant asemenea condiții la 5 stele. Fie ele și de Turcia”, a explicat turistul.

De asemenea, bărbatul a adăugat că a vrut să avertizeze și alți turiști ce urmează să primească după ce se cazează. Chiar dacă hotelul are recenzii bune, consideră că în niciun caz acestea nu sunt datorate condițiilor, care lasă de dorit.

„Când eram la recepție tocmai se caza un grup de ruși. Când am zis că arăt pozele fiecărui om care intră în hotel, au chemat pază. Și strigă recepționerul să nu cumva să arăt pozele cuiva. Oamenii știu bine ce vând, stai liniștită.

Probabil, realist vorbind, review-urile de pe Booking sunt: 1. Pentru servicii, mâncare, plajă. Aici nu am de ce să bag de vină pentru că plajă e ok, mâncarea este ok. 2. De la oameni care au standarde mai joase. Noi nu am mai fost în Turcia din 2009”, a adăugat turistul care a avut parte de o vacanță de coșmar în Turcia.

„Camera miroase urât și este foarte uzată”

De altfel, nici după ce camera le-a fost schimbată, nu s-au putut bucura de mult dorita vacanță în Turcia. Au găsit în continuare gândaci, iar mirosul, spun românii, era destul de greu de suportat.

„Este beach room. Camera 2713. Nu știu dacă are vreo relevanță. Ne-au mutat acum în camera 2322. În afară de faptul că este la etaj, camera miroase urat și este foarte, foarte uzată”, a completat românul dezamăgit dezvăluirile.

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane au mărturisit, cu regret, că au avut parte de experiențe similare. „Și noi am fost acum 3 ani la Selin, am stat în valutele de lângă piscină. La fel când am intrat în camera m-am înnegrit instant pe picioare. Foarte murdar pe jos ,inclusiv nisip era.

Praf pe mobilă ,am fost la recepție și mi-au zis că trimit pe cineva să facă curat. După 3 h era praful la locul lui. M-am dus iarăși dar la fel indiferență totală. Merg de 8 ani în Turcia dar că aici nu am găsit nicăieri…”, a spus cineva.