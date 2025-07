Vacanță de coșmar pentru un grup de români în Grecia. Ce s-a întâmplat chiar înainte de întoarcerea acasă: „Ne-au pus să plătim”

Vacanță încheiată prost pentru un grup de români aflați în Grecia. O femeie a semnalat în mediul virtual pățania de care a avut parte, aducând acuzații uluitoare pentru o cunoscută agenție de turism care operează la noi.

Vacanță încheiată prost pentru niște români plecați în Grecia

Ce s-a întâmplat, de fapt? Tatiana Radu, cea care a arătat cu degetul agenția de turism care i-a facilitat vacanța în Grecia a explicat toată povestea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Turista ne-a împărtășit experiența neplăcută pe care a avut-o cu firma Cocktail Holidays, la întoarcerea în țară, pe punctul de a se îmbarca în avion, pe aeroportul din Rhodos. Femeia, care a mers în cu alte trei persoane, a avut parte de o surpriză greu de digerat în clipa în care, alături de grupul ei, e pregăteau să revină în .

Conform mărturisirii făcute de persoana care a scos la iveală acest caz, se pare că operatorii de la Cocktail Holidays nu au transmis lista completă a pasagerilor avionului, o tânără de 18 ani nefiind trecută pe listă și, prin urmare, rămânea la sol. Lucrurile n-au stat așa, căci Tatiana, cea care ne-a povestit toată tărășenia, s-a luat la harță cu agenția, încercând să le explice că este greșeala lor, că au plătit pachetul care prevedea și zborul de întoarcere pentru toate cele patru persoane, nu doar pentru trei din grup.

Au plătit pentru patru, dar doar trei mai aveau loc în avion

„Am cumpărat printr-o agenție din Bacău o vacanță prin tour-operator Cocktail Holidays. Am fost patru persoane. La întoarcere, ajunși în aeroportul din Rhodos, unul dintre noi, din grup, nu a fost trecut pe listă. Am sunat la reprezentantul lor din Grecia la ora 6, avionul urmând să decoleze la 7:30. Au zis că se va rezolva, că au sunat, că tralala. Într-un final, nu am putut pleca, era normal să rămânem toți. Persoana în cauză e o fată de 18 ani pe care nu aveam cum să o lăsăm acolo.

Când a fost clar că nu plecăm au zis că se interesează de alt zbor. Ne-au cazat la un hotel, iar după câteva ore am fost anunțați că noi, ceilalți trei pasageri, am rămas în mod voluntar, deci trebuie să ne plătim biletele de avion. Explicația lor a fost că fata era majoră, deci noi puteam pleca și ea să rămână, inițial.

„Nu înțeleg logica lor”

Am încercat mai mult de 24 de ore să explic că nu e vina noastră. În concluzie, a trebuit să plătim ca să ne putem întoarce. Și ca să fie treaba treabă, după ce l-am scris un comentariu pe pagina lor de Facebook, m-au blocat. În răspunsul lor, au pus accent pe faptul că ne-au cazat pe toți patru o noapte, gratis, și insistau că trebuia să rămână doar fata.

Poate dacă ne explicau din timp că va trebui să plătim (oricum nu e corect), găseam o soluție, în ideea că rămânea doar o persoană cu ea, dar noi nu am fost informați. Noi am cumpărat o vacanță pentru patru persoane, nu 3+1. Nu înțeleg logica lor, adică am venit patru, am plătit pentru patru persoane, cum să las pe cineva acolo?”, a povestit Tatiana, după ce s-a întors din vacanță, pentru FANATIK.

Speța a făcut puțină vâlvă , unde a fost expusă. Unii internauți i-au recomandat femeii să dea în judecată agenția. FANATIK i-a contactat pe cei de la Cocktail Holidays, însă până la ora redactării acestui material nu au răspuns în niciun fel solicitării de a lămuri situația din punctul lor de vedere.