Vacanțe făcute cu inteligența artificială: dispar agențiile de turism? Specialiștii sunt reticenți. „Intervine un sentiment de frustrare”

Pe măsură ce inteligența artificială evoluează, oamenii se folosesc tot mai mult de aplicațiile de acest gen. Cer detalii de tot felul și aleg să se informeze cu privire la diferite domenii. Asta se întâmplă și în turism, atunci când tot mai multe persoane aleg să utilizeze inteligența artificială pentru a-și planifica vacanțele. Asta spun statisticile unei platforme din domeniu. Ce riscuri sunt în acest sens.

Tot mai multe persoane își planifică vacanța cu inteligența artificială

Călătorii și-au schimbat modul în care își planifică vacanțele, odată cu dezvoltarea aplicațiilor cu inteligență artificială. Astfel, cunoscuta platformă SkyScanner oferă date interesante și ne arată cum tot mai multe persoane au ales AI-ul în detrimentul agențiilor sau specialiștilor în turism. Astfel, inteligența artificială „va juca un rol din ce în ce mai nuanțat pe parcursul întregii călătorii”. Un avantaj îl constituie faptul că doar în câteva secunde aplicația îți poate genera un itinerariu personalizat, în funcțiile de propriile preferințe și buget.

„Asistăm la o transformare seismică: inteligența artificială schimbă întreaga călătorie, din momentul în care ești inspirat până la alegerea locului unde vrei să mergi, până la serviciul clienți în timpul călătoriei în sine”, a declarat Piero Sierra, director de produs la Skyscanner.

În același timp, statisticile oferite de platforma Skyscanner arată o creștere în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în planificarea și rezervarea vacanțelor. Procentul a crescut de la un an la altul. În 2024 s-a înregistrat un procent de 47%, iar în 2025 a crescut la 54%, semn că oamenii preferă tehnologia AI pe acest domeniu.

De asemenea, raportul arată că și comportamentul călătorilor s-a schimbat pe parcurs. Din datele platformei reiese faptul că cererile și cheltuielile pentru vacanțe vor crește. Și cheltuielile cresc. 37% dintre călători spun că vor da mai mulți bani pe zboruri, iar 31% au declarat că își vor mări bugetul pentru hoteluri. Cu toate acestea, o parte dintre oameni rămân sceptici cu privire la acuratețea informațiilor oferite de inteligența artificială.

„În același timp, datele ne arată, de asemenea, că există încă multe aspecte care îi îngrijorează pe călători atunci când utilizează inteligența artificială. Aproape jumătate dintre respondenții noștri la nivel global (49%) își fac griji cu privire la acuratețea informațiilor din instrumentele de inteligență artificială, iar aproape un sfert (24%) spun că există prea multe opțiuni și prea puține opțiuni semnificative (22%) pentru călătoria lor”, mai arată

Vor dispărea agențiile de turism din cauza inteligenței artificiale?

Contactat de FANATIK, Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), a comentat acest subiect și se arată neîncrezător când vine vorba de folosirea inteligenței artificiale în . În acest context, acesta recomandă ca atunci când solicităm un răspuns din partea aplicațiilor de acest gen și verificăm și din alte surse. În același timp, când vorbim de riscuri, specialistul în turism precizează că, în cazul unui rezultat nepotrivit oferit de , oamenii vor da vina pe serviciile hoteliere, de exemplu.

„În turism se vând imagini, se vând vise, se vând așteptări. Și când ajungi la destinație, s-ar putea să nu găsești ceea ce ți-ai imaginat. Și atunci intervine un sentiment de frustrare care se transformă ulterior în recenzie negativă la adresa recepției sau a serviciului”, a declarat Dragoș Răducan.

Cu toate acestea, expertul Dragoș Răducan a afirmat că agențiile vor mai dispărea de-a lungul anilor, însă nu toate. Acesta subliniază faptul că sunt lucruri pe care un agent de turism le poate face și o aplicație cu inteligență artificială nu ar putea. Astfel, specialistul recomandă, cel puțin pentru circuite, trasee, chartere sau sejururi, o agenție de turism sau forumuri.

„Nu vor dispărea de tot pentru că vor fi, în continuare, oameni care vor să discute cu o persoană. Sunt, în continuare, activități pe care nu le poate planifica inteligența artificială. Noi, în România, suntem încă foarte atașați de aceste avioane charter și pe excursiile cu autocarul. Asta nu poate să le facă inteligența artificială. Dar dacă e vorba de o cazare pe cont propriu, da, aia o face. Dar nu poate să o lege de un avion charter. Și tariful cu avionul chartere mai mic, bineînțeles, decât dacă îți faci tu excursia ta și îți iei bilet la un avion de linie și îți faci acolo o cazare”, a mai declarat expertul în turism Dragoș Răducan.

Cu toate acestea, agențiile de turism sunt pregătite să-și facă reclamă prin inteligența artificială și hotelierii au început deja să se folosească de toate instrumentele. De asemenea, specialistul Dragoș Răducan a dezvăluit faptul că și pentru hotelul său a introdus un modul de inteligență artificială care oferă asistență turiștilor.

„M-a costat mai puțin cel care mi-a creat modulul decât m-ar fi costat un angajat. Și rata de absorbție a turiștilor este mai mare cu inteligența artificială. Plus că răspunde la orice lucru de zi și de noapte”, a mai declarat, pentru FANATIK, Dragoș Răducan, președintele FPTR.