Câte vacanțe a avut Klaus Iohannis și în ce locuri s-a distrat! „Am stat să păzesc țara de pesediști”

Vacanțele președintelui Klaus Iohannis au reprezentat un subiect îndelung comentat în timpul primului său mandat la Palatul Cotroceni. Culmea, șeful statului a transmis că e mai degrabă vorba despre folclor și că nu a fost plecat de prea multe ori. Situația nu s-a schimbat nici după ce a învins-o pe Viorica Dăncilă și a primit girul românilor pentru alți 5 ani de zile.

Mai mult decât atât, planurile lui Klaus Iohannis au fost date peste cap și de pandemia de coronavirus. COVID-19 i-a blocat vacanțele președintelui care, spune el, nu a avut parte de prea multe clipe de respiro într-un mandat și jumătate.

Câte vacanțe a avut președintele Klaus Iohannis și în ce locuri s-a distrat!

Se întâmplă lucrul acesta, cel puțin dacă judecăm după declarațiile președintelui date cu puțin timp înainte de izbucnirea pandemiei, din cauza social democraților. Klaus Iohannis a spus că a fost nevoit să stea la muncă pentru că oamenii din PSD făceau prostii.

a fost de acord să povestească și cum arată o săptămână de lucru la Palatul Cotroceni. Potrivit acestuia, meseria de președinte ar fi una full time și prea puține sunt clipele petrecute în familie sau cu prietenii.

„Săptămânile de lucru arată diferit. De regulă, începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. Ziua începe dimineața devreme și se termină câteodată la 6 seara sau câteodată la 12 noaptea”, a explicat Klaus Iohannis.

„În chestiunea vacanțelor este interesant că lumea a urmărit sper eu cu drag cum președintele lor reușește să își rupă câte o zi. Mi-a făcut mare plăcere în câte o sâmbătă sau duminică să merg la munte să mă întâlnesc și acolo cu români și să discut cu ei despre ce se poate face să deschidem apetitul pentru munte cât mai multor români”, a continuat șeful statului care a transmis că în primul mandat a avut parte de numai trei vacanțe.

De ce nu își poate lua președintele concediu

Interesant este că nu are dreptul la concediu de odihnă pentru că, în mod oficial, acesta nu poate fi înlocuit. Este și motivul pentru care Klaus Iohannis ar fi continuat să lucreze chiar și în vacanțe

„Am fost plecat în total, în cinci ani, în trei vacanțe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Președintele nu are dreptul la concediu pentru că munca lui nu poate fi preluată de nimeni.

Și când am plecat în vacanță mi-am luat mapa și am lucrat pe documente, inclusiv pe telefon. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de pesediști”, a mai spus șeful statului.

Unde a fost plecat Klaus Iohannis în vacanță

Prima vacanță a președintelui a apărut chiar înainte să preia funcția supremă. La finalul anului 2014, la puțin timp după ce a câștigat alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis și-a vizitat un vechi partener de tenis de la Sibiu căruia i-a botezat și un copil.

Fostul primar al Sibiului a mers în Palm Beach, o staţiune din Florida, Statele Unite ale Americii cu hoteluri de lux şi temperaturile care nu scad sub 30 de grade Celsius. La doar câteva zile distanță, acesta urma să depună jurământul de învestitură în funcţia de preşedinte al României.

Un an mai târziu, Klaus Iohannis și sotia sa, Carmen au mers în vacanță în insulele Madeira din Portugalia, informația fiind publicată de site-ul ziarului portughez Diarios de Noticias. Interesant este că Administrația Prezidențială a anunțat atunci că președintele se află în vacanța de Paște, dar nu a precizat unde anume merge acesta.

Cu un an înaintea alegerilor pentru un nou mandat, Klaus Iohannis și-a luat consoarta și au plecat într-o vacanță în Germania și Spania. Cei doi au vizitat orașul Munchen unde au fost văzuți la cumpărături, după care au plecat în Tenerife.

De asemenea, de-a lungul timpului, Klaus Iohannis a avut parte de mai multe ieșiri scurte la mare, în vila de protocol de la Neptun pentru care a solicitat chiar și o renovare, dar și la schi, sport pe care îl practică mereu cu plăcere.